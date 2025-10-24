https://1prime.ru/20251024/sovfed-863903588.html
В Совфеде приветствовали решение ЦБ по ключевой ставке
2025-10-24T17:42+0300
экономика
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Вице-спикер Совфеда Николай Журавлев приветствовал снижение Центробанком ключевой ставки до 16,5%, отметив, что это продолжение общего тренда на снижение стоимости денег. "Приветствую решение Банка России о снижении ключевой ставки. Это позитивный сигнал, свидетельствующий о продолжении тренда на снижение стоимости денег в экономике и смягчении денежно-кредитной политики. И мы очень надеемся на его дальнейшее развитие", - написал сенатор в своём Telegram-канале. По словам Журавлёва, экономика сегодня остро нуждается в снижении ставки для поддержки инвестиций и развития бизнеса. ЦБ РФ в пятницу снизил ключевую ставку четвертый раз подряд, но в этот раз лишь на 0,5 процентного пункта, до 16,5% годовых, сохранив нейтральный сигнал по дальнейшим шагам: решения будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. Регулятор вновь не указал ожидаемую направленность своих шагов.
