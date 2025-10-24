Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Совфеде приветствовали решение ЦБ по ключевой ставке - 24.10.2025
В Совфеде приветствовали решение ЦБ по ключевой ставке
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Вице-спикер Совфеда Николай Журавлев приветствовал снижение Центробанком ключевой ставки до 16,5%, отметив, что это продолжение общего тренда на снижение стоимости денег. "Приветствую решение Банка России о снижении ключевой ставки. Это позитивный сигнал, свидетельствующий о продолжении тренда на снижение стоимости денег в экономике и смягчении денежно-кредитной политики. И мы очень надеемся на его дальнейшее развитие", - написал сенатор в своём Telegram-канале. По словам Журавлёва, экономика сегодня остро нуждается в снижении ставки для поддержки инвестиций и развития бизнеса. ЦБ РФ в пятницу снизил ключевую ставку четвертый раз подряд, но в этот раз лишь на 0,5 процентного пункта, до 16,5% годовых, сохранив нейтральный сигнал по дальнейшим шагам: решения будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. Регулятор вновь не указал ожидаемую направленность своих шагов.
Экономика, Финансы, РОССИЯ, Банки, РФ
17:42 24.10.2025
 
В Совфеде приветствовали решение ЦБ по ключевой ставке

Вице-спикер Совфеда Журавлев приветствовал снижение ключевой ставки

© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Здание Совфеда
Здание Совфеда - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2025
Здание Совфеда. Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Вице-спикер Совфеда Николай Журавлев приветствовал снижение Центробанком ключевой ставки до 16,5%, отметив, что это продолжение общего тренда на снижение стоимости денег.
"Приветствую решение Банка России о снижении ключевой ставки. Это позитивный сигнал, свидетельствующий о продолжении тренда на снижение стоимости денег в экономике и смягчении денежно-кредитной политики. И мы очень надеемся на его дальнейшее развитие", - написал сенатор в своём Telegram-канале.
По словам Журавлёва, экономика сегодня остро нуждается в снижении ставки для поддержки инвестиций и развития бизнеса.
ЦБ РФ в пятницу снизил ключевую ставку четвертый раз подряд, но в этот раз лишь на 0,5 процентного пункта, до 16,5% годовых, сохранив нейтральный сигнал по дальнейшим шагам: решения будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. Регулятор вновь не указал ожидаемую направленность своих шагов.
Зампред ЦБ назвал причину сохранения инфляционных ожиданий россиян
