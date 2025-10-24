https://1prime.ru/20251024/sovfed-863903588.html

В Совфеде приветствовали решение ЦБ по ключевой ставке

В Совфеде приветствовали решение ЦБ по ключевой ставке - 24.10.2025, ПРАЙМ

В Совфеде приветствовали решение ЦБ по ключевой ставке

Вице-спикер Совфеда Николай Журавлев приветствовал снижение Центробанком ключевой ставки до 16,5%, отметив, что это продолжение общего тренда на снижение... | 24.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-24T17:42+0300

2025-10-24T17:42+0300

2025-10-24T17:42+0300

экономика

финансы

россия

банки

рф

https://cdnn.1prime.ru/img/84252/69/842526912_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_16d3a0f0dc20cec4d3b2e3090f6fa692.jpg

МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Вице-спикер Совфеда Николай Журавлев приветствовал снижение Центробанком ключевой ставки до 16,5%, отметив, что это продолжение общего тренда на снижение стоимости денег. "Приветствую решение Банка России о снижении ключевой ставки. Это позитивный сигнал, свидетельствующий о продолжении тренда на снижение стоимости денег в экономике и смягчении денежно-кредитной политики. И мы очень надеемся на его дальнейшее развитие", - написал сенатор в своём Telegram-канале. По словам Журавлёва, экономика сегодня остро нуждается в снижении ставки для поддержки инвестиций и развития бизнеса. ЦБ РФ в пятницу снизил ключевую ставку четвертый раз подряд, но в этот раз лишь на 0,5 процентного пункта, до 16,5% годовых, сохранив нейтральный сигнал по дальнейшим шагам: решения будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. Регулятор вновь не указал ожидаемую направленность своих шагов.

https://1prime.ru/20251024/tsb-863899197.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, банки, рф