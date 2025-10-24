Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Tokyo Gas подписала письмо о намерениях с американским разработчиком энергетической инфраструктуры Glenfarne Group LLC для покупки газа сжиженного природного газа (СПГ) у предприятия Alaska LNG, следует из пресс-релиза японской компании. "Tokyo Gas Co Ltd. подписала письмо о намерениях относительно Alaska LNG Project", - говорится в сообщении. Glenfarne Alaska LNG LLC - дочерняя компания Glenfarne Group LLC, владеющей 75% Alaska LNG. В пресс-релизе поясняется, что это предварительное соглашение, и оно позволяет Tokyo Gas как стратегическому партнеру Glenfarne продолжить диалог о закупке сжиженного природного газа с Alaska LNG. Alaska LNG включает в себя добычу природного газа и транспортировку его на терминал для сжижения в Никиски. Он способен производить примерно 20 миллионов тонн СПГ в год. Благодаря богатым запасам газа и близости к рынку в Азии Alaska LNG обладает широким потенциалом повысить стабильность поставок сжиженного природного газа в Азию, также отмечает Tokyo Gas. Ранее в сентябре американский разработчик энергетической инфраструктуры Glenfarne и южнокорейская сталелитейная POSCO договорились о совместной разработке Alaska LNG. Партнерство будет включать в себя поставку стали, отбор СПГ и инвестиции в проект.
12:30 24.10.2025
 
Японская Tokyo Gas намерена закупать СПГ на Аляске

Японская Tokyo Gas намерена закупать СПГ у Alaska LNG

Завод по производству сжиженного газа
Завод по производству сжиженного газа. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Tokyo Gas подписала письмо о намерениях с американским разработчиком энергетической инфраструктуры Glenfarne Group LLC для покупки газа сжиженного природного газа (СПГ) у предприятия Alaska LNG, следует из пресс-релиза японской компании.
"Tokyo Gas Co Ltd. подписала письмо о намерениях относительно Alaska LNG Project", - говорится в сообщении.
Glenfarne Alaska LNG LLC - дочерняя компания Glenfarne Group LLC, владеющей 75% Alaska LNG.
В пресс-релизе поясняется, что это предварительное соглашение, и оно позволяет Tokyo Gas как стратегическому партнеру Glenfarne продолжить диалог о закупке сжиженного природного газа с Alaska LNG.
Alaska LNG включает в себя добычу природного газа и транспортировку его на терминал для сжижения в Никиски. Он способен производить примерно 20 миллионов тонн СПГ в год.
Благодаря богатым запасам газа и близости к рынку в Азии Alaska LNG обладает широким потенциалом повысить стабильность поставок сжиженного природного газа в Азию, также отмечает Tokyo Gas.
Ранее в сентябре американский разработчик энергетической инфраструктуры Glenfarne и южнокорейская сталелитейная POSCO договорились о совместной разработке Alaska LNG. Партнерство будет включать в себя поставку стали, отбор СПГ и инвестиции в проект.
Флаг евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2025
Греческий министр рассказал, что ждет ЕС после отказа от газа из России
