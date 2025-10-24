https://1prime.ru/20251024/spg-863885539.html
Японская Tokyo Gas намерена закупать СПГ на Аляске
Японская Tokyo Gas намерена закупать СПГ на Аляске
2025-10-24T12:30+0300
экономика
газ
бизнес
азия
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Tokyo Gas подписала письмо о намерениях с американским разработчиком энергетической инфраструктуры Glenfarne Group LLC для покупки газа сжиженного природного газа (СПГ) у предприятия Alaska LNG, следует из пресс-релиза японской компании. "Tokyo Gas Co Ltd. подписала письмо о намерениях относительно Alaska LNG Project", - говорится в сообщении. Glenfarne Alaska LNG LLC - дочерняя компания Glenfarne Group LLC, владеющей 75% Alaska LNG. В пресс-релизе поясняется, что это предварительное соглашение, и оно позволяет Tokyo Gas как стратегическому партнеру Glenfarne продолжить диалог о закупке сжиженного природного газа с Alaska LNG. Alaska LNG включает в себя добычу природного газа и транспортировку его на терминал для сжижения в Никиски. Он способен производить примерно 20 миллионов тонн СПГ в год. Благодаря богатым запасам газа и близости к рынку в Азии Alaska LNG обладает широким потенциалом повысить стабильность поставок сжиженного природного газа в Азию, также отмечает Tokyo Gas. Ранее в сентябре американский разработчик энергетической инфраструктуры Glenfarne и южнокорейская сталелитейная POSCO договорились о совместной разработке Alaska LNG. Партнерство будет включать в себя поставку стали, отбор СПГ и инвестиции в проект.
азия
Новости
ru-RU
