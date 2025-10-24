https://1prime.ru/20251024/ssha--863900619.html
Годовая инфляция в США ускорилась по итогам сентября
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Годовая инфляция в США по итогам сентября ускорилась до 3% с уровня предыдущего месяца в 2,9%, сообщается в пресс-релизе министерства труда страны. Значение сентября при этом стало самым высоким с января, когда инфляция также составляла 3%. В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,3% после увеличения на 0,4% в августе. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, прогнозировали годовую инфляцию в 3,1%, месячную - в 0,4%. Базовая инфляция - за исключением цен на продукты питания и энергоносители - в годовом выражении составила 3%, в месячном - 0,2%. Аналитики ожидали показатели в 3,1% и 0,3% соответственно. Цены на продовольствие в США в годовом выражении увеличились на 3,1%, на энергоносители - снизились на 0,4%. В месячном выражении цены на продукты питания выросли на 0,2%, на энергоносители - на 3,8%. Отдельно цены на яйца в годовом выражении снизились на 1,3%, на мясо - выросли на 8,5%, на мебель и постельные принадлежности - поднялись на 3,8%.
