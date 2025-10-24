Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экономика
https://1prime.ru/20251024/ssha--863900619.html
Годовая инфляция в США ускорилась по итогам сентября
2025-10-24T16:40+0300
2025-10-24T16:40+0300
экономика
мировая экономика
сша
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Годовая инфляция в США по итогам сентября ускорилась до 3% с уровня предыдущего месяца в 2,9%, сообщается в пресс-релизе министерства труда страны. Значение сентября при этом стало самым высоким с января, когда инфляция также составляла 3%. В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,3% после увеличения на 0,4% в августе. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, прогнозировали годовую инфляцию в 3,1%, месячную - в 0,4%. Базовая инфляция - за исключением цен на продукты питания и энергоносители - в годовом выражении составила 3%, в месячном - 0,2%. Аналитики ожидали показатели в 3,1% и 0,3% соответственно. Цены на продовольствие в США в годовом выражении увеличились на 3,1%, на энергоносители - снизились на 0,4%. В месячном выражении цены на продукты питания выросли на 0,2%, на энергоносители - на 3,8%. Отдельно цены на яйца в годовом выражении снизились на 1,3%, на мясо - выросли на 8,5%, на мебель и постельные принадлежности - поднялись на 3,8%.
https://1prime.ru/20251024/kofe--863900173.html
сша
мировая экономика, сша
Экономика, Мировая экономика, США
16:40 24.10.2025
 
© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США. Архивное фото
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Годовая инфляция в США по итогам сентября ускорилась до 3% с уровня предыдущего месяца в 2,9%, сообщается в пресс-релизе министерства труда страны.
Значение сентября при этом стало самым высоким с января, когда инфляция также составляла 3%.
В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,3% после увеличения на 0,4% в августе.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, прогнозировали годовую инфляцию в 3,1%, месячную - в 0,4%.
Базовая инфляция - за исключением цен на продукты питания и энергоносители - в годовом выражении составила 3%, в месячном - 0,2%. Аналитики ожидали показатели в 3,1% и 0,3% соответственно.
Цены на продовольствие в США в годовом выражении увеличились на 3,1%, на энергоносители - снизились на 0,4%. В месячном выражении цены на продукты питания выросли на 0,2%, на энергоносители - на 3,8%.
Отдельно цены на яйца в годовом выражении снизились на 1,3%, на мясо - выросли на 8,5%, на мебель и постельные принадлежности - поднялись на 3,8%.
Цены на кофе в США подскочили почти на 19%
Цены на кофе в США подскочили почти на 19%
