https://1prime.ru/20251024/ssha--863900619.html

Годовая инфляция в США ускорилась по итогам сентября

Годовая инфляция в США ускорилась по итогам сентября - 24.10.2025, ПРАЙМ

Годовая инфляция в США ускорилась по итогам сентября

Годовая инфляция в США по итогам сентября ускорилась до 3% с уровня предыдущего месяца в 2,9%, сообщается в пресс-релизе министерства труда страны. | 24.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-24T16:40+0300

2025-10-24T16:40+0300

2025-10-24T16:40+0300

экономика

мировая экономика

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/83639/08/836390815_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4a7ef934a48f0e09853528f6a2a6aad9.jpg

МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Годовая инфляция в США по итогам сентября ускорилась до 3% с уровня предыдущего месяца в 2,9%, сообщается в пресс-релизе министерства труда страны. Значение сентября при этом стало самым высоким с января, когда инфляция также составляла 3%. В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,3% после увеличения на 0,4% в августе. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, прогнозировали годовую инфляцию в 3,1%, месячную - в 0,4%. Базовая инфляция - за исключением цен на продукты питания и энергоносители - в годовом выражении составила 3%, в месячном - 0,2%. Аналитики ожидали показатели в 3,1% и 0,3% соответственно. Цены на продовольствие в США в годовом выражении увеличились на 3,1%, на энергоносители - снизились на 0,4%. В месячном выражении цены на продукты питания выросли на 0,2%, на энергоносители - на 3,8%. Отдельно цены на яйца в годовом выражении снизились на 1,3%, на мясо - выросли на 8,5%, на мебель и постельные принадлежности - поднялись на 3,8%.

https://1prime.ru/20251024/kofe--863900173.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша