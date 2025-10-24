https://1prime.ru/20251024/ssha-863868576.html

В США назвали стремление Зеленского вернуть Украину пустой надеждой

В США назвали стремление Зеленского вернуть Украину пустой надеждой - 24.10.2025, ПРАЙМ

В США назвали стремление Зеленского вернуть Украину пустой надеждой

Стремление Владимира Зеленского вернуть утраченные территории Украины является "пустой надеждой", заявил американскому журналисту, лауреату Пулитцеровской... | 24.10.2025, ПРАЙМ

ВАШИНГТОН, 24 окт - ПРАЙМ. Стремление Владимира Зеленского вернуть утраченные территории Украины является "пустой надеждой", заявил американскому журналисту, лауреату Пулитцеровской премии Сеймуру Хершу чиновник США на условиях анонимности. "Владимир Зеленский, несмотря на давление со стороны Соединенных Штатов, настаивал, как он и делал на протяжении всей истории мирных переговоров с Россией, что он не изменит, как выразился в беседе со мной американский чиновник, "своей давней позиции сохранять пустую надежду и цели "вернуть всю Украину", - говорится в публикации Херша на платформе Substack. Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванного европейского чиновника сообщала, что президент США Дональд Трамп на встрече с Зеленским в Белом доме настоятельно рекомендовал ему пойти на территориальные уступки ради достижения мира с Россией, но по итогам встречи якобы принял тот факт, что Зеленский не собирается идти на подобные уступки. В апреле 2025 года Трамп заявил, что со стороны России не иметь претензий на "всю Украину" - это уже уступка для урегулирования конфликта. На вопрос о том, должна ли Украина пойти на территориальные уступки, Трамп заявил, что "это зависит от территорий". Зеленский перед встречей президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске объявлял, что не пойдет на территориальные уступки. Но в конце августа он признал, что Украина не сможет военным путем вернуть территории.

