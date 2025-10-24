Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США назвали стремление Зеленского вернуть Украину пустой надеждой - 24.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251024/ssha-863868576.html
В США назвали стремление Зеленского вернуть Украину пустой надеждой
В США назвали стремление Зеленского вернуть Украину пустой надеждой - 24.10.2025, ПРАЙМ
В США назвали стремление Зеленского вернуть Украину пустой надеждой
Стремление Владимира Зеленского вернуть утраченные территории Украины является "пустой надеждой", заявил американскому журналисту, лауреату Пулитцеровской... | 24.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-24T02:23+0300
2025-10-24T02:23+0300
экономика
мировая экономика
общество
украина
сша
рф
владимир зеленский
дональд трамп
сеймур херш
new york times
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863868576.jpg?1761261826
ВАШИНГТОН, 24 окт - ПРАЙМ. Стремление Владимира Зеленского вернуть утраченные территории Украины является "пустой надеждой", заявил американскому журналисту, лауреату Пулитцеровской премии Сеймуру Хершу чиновник США на условиях анонимности. "Владимир Зеленский, несмотря на давление со стороны Соединенных Штатов, настаивал, как он и делал на протяжении всей истории мирных переговоров с Россией, что он не изменит, как выразился в беседе со мной американский чиновник, "своей давней позиции сохранять пустую надежду и цели "вернуть всю Украину", - говорится в публикации Херша на платформе Substack. Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванного европейского чиновника сообщала, что президент США Дональд Трамп на встрече с Зеленским в Белом доме настоятельно рекомендовал ему пойти на территориальные уступки ради достижения мира с Россией, но по итогам встречи якобы принял тот факт, что Зеленский не собирается идти на подобные уступки. В апреле 2025 года Трамп заявил, что со стороны России не иметь претензий на "всю Украину" - это уже уступка для урегулирования конфликта. На вопрос о том, должна ли Украина пойти на территориальные уступки, Трамп заявил, что "это зависит от территорий". Зеленский перед встречей президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске объявлял, что не пойдет на территориальные уступки. Но в конце августа он признал, что Украина не сможет военным путем вернуть территории.
украина
сша
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, общество , украина, сша, рф, владимир зеленский, дональд трамп, сеймур херш, new york times
Экономика, Мировая экономика, Общество , УКРАИНА, США, РФ, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Сеймур Херш, New York Times
02:23 24.10.2025
 
В США назвали стремление Зеленского вернуть Украину пустой надеждой

Херш: Зеленский хочет вернуть утраченные территории Украины

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 24 окт - ПРАЙМ. Стремление Владимира Зеленского вернуть утраченные территории Украины является "пустой надеждой", заявил американскому журналисту, лауреату Пулитцеровской премии Сеймуру Хершу чиновник США на условиях анонимности.
"Владимир Зеленский, несмотря на давление со стороны Соединенных Штатов, настаивал, как он и делал на протяжении всей истории мирных переговоров с Россией, что он не изменит, как выразился в беседе со мной американский чиновник, "своей давней позиции сохранять пустую надежду и цели "вернуть всю Украину", - говорится в публикации Херша на платформе Substack.
Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванного европейского чиновника сообщала, что президент США Дональд Трамп на встрече с Зеленским в Белом доме настоятельно рекомендовал ему пойти на территориальные уступки ради достижения мира с Россией, но по итогам встречи якобы принял тот факт, что Зеленский не собирается идти на подобные уступки.
В апреле 2025 года Трамп заявил, что со стороны России не иметь претензий на "всю Украину" - это уже уступка для урегулирования конфликта. На вопрос о том, должна ли Украина пойти на территориальные уступки, Трамп заявил, что "это зависит от территорий".
Зеленский перед встречей президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске объявлял, что не пойдет на территориальные уступки. Но в конце августа он признал, что Украина не сможет военным путем вернуть территории.
 
ЭкономикаМировая экономикаОбществоУКРАИНАСШАРФВладимир ЗеленскийДональд ТрампСеймур ХершNew York Times
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала