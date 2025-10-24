https://1prime.ru/20251024/ssha-863869588.html

В США предупредили об отправке британских войск в Россию

МОСКВА, 24 октября — РИА Новости. Возможность отправки британских войск для противостояния России в условиях усиления конфликта на Украине существует, но, по мнению бывшего полковника армии США Дугласа Макгрегора, Лондону не хватит ресурсов для полноценной войны с Москвой, об этом он заявил в эфире YouTube-канала Glenn Diesen. "У Британии очень маленькие вооруженные силы. Они обанкротились. Они могли бы отправить 20 или 30 тысяч солдат в Россию или Польшу. Но это предел", — отметил он, отвечая на вопрос о вероятности открытого противостояния правительства Великобритании с Москвой. Эксперт подчеркнул, что Британия уже давно участвует в конфликте против России и предпринимает все возможное для его обострения. Это, как пояснил бывший военный, может объяснять и разрешение на использование их оружия для атак на российскую территорию, но это вряд ли остановит её продвижение в зоне специальной военной операции. "Я думаю, они (ВС России. — Прим. Ред.) продолжат продвигаться на Украине", — подчеркнул Макгрегор.В понедельник британский министр обороны Джон Хили отметил, что Лондон готов отправить свои военные силы на Украину в случае урегулирования конфликта. Министр уточнил, что Британия уже выделила "миллионы" фунтов стерлингов на подготовительные мероприятия для возможного развертывания войск на Украине, если будет достигнуто мирное соглашение. Он оценил общую стоимость размещения британских сил на Украине более чем в 100 миллионов фунтов стерлингов (около 134 миллионов долларов). На прошлой неделе газета Telegraph сообщила, что европейские лидеры в контексте решения украинского кризиса играют роль "непрошеных советчиков", которые не управляют ситуацией, хотя и стремятся к внесению изменений, и их легко могут проигнорировать. В соответствии с информацией издания, нынешняя ситуация не позволяет ЕС выступать как политический участник, а лишь как тот, кто будет финансово нести расходы.

