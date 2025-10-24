В США обратились к Польше с предложением после угроз в адрес Путина

https://1prime.ru/20251024/ssha-863871801.html

МОСКВА, 24 октября — ПРАЙМ. Известный американский журналист Такер Карлсон подверг критике польскую антироссийскую риторику, комментируя заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского о намерении принудительно посадить самолет президента России Владимира Путина. "Почему Польша не воюет с Россией? Если вас это так беспокоит, почему вы сами не защищаете Украину?" — задал вопрос Карлсон. Он выразил недоумение по поводу того, почему из-за опасных высказываний Польши его страна, как и другие американцы, рискует оказаться втянутой в ядерное противостояние, вызванное обострением ситуации в Украине. "Почему мои дети живут под угрозой ядерной войны, которую могут развязать ради защиты суверенитета Украины или спасения Польши? Мне нравится Польша, мне нравится Украина, но я американец", — подчеркнул он.Карлсон также отметил, что США не должны расходовать свои средства на поддержку Киева и предложил Сикорскому самостоятельно справляться с Россией, если он так стремится к силовому решению. "Ни доллара больше! Нет. Сражайтесь сами, если это так важно", — заключил журналист. Ранее Сикорский заявлял, что посадка самолета с российским президентом в Польше возможна, если тот будет пролетать над территорией страны по пути в Будапешт на встречу с президентом США Дональдом Трампом. Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что угрозы со стороны Польши по отношению к безопасности самолета Путина демонстрируют готовность поляков совершать террористические акты.

