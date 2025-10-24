Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США обратились к Польше с предложением после угроз в адрес Путина - 24.10.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20251024/ssha-863871801.html
В США обратились к Польше с предложением после угроз в адрес Путина
В США обратились к Польше с предложением после угроз в адрес Путина - 24.10.2025, ПРАЙМ
В США обратились к Польше с предложением после угроз в адрес Путина
Известный американский журналист Такер Карлсон подверг критике польскую антироссийскую риторику, комментируя заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского о... | 24.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-24T07:18+0300
2025-10-24T07:18+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/84302/72/843027263_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8a278a5739e38ed630241c67f9c76a3e.jpg
МОСКВА, 24 октября — ПРАЙМ. Известный американский журналист Такер Карлсон подверг критике польскую антироссийскую риторику, комментируя заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского о намерении принудительно посадить самолет президента России Владимира Путина. "Почему Польша не воюет с Россией? Если вас это так беспокоит, почему вы сами не защищаете Украину?" — задал вопрос Карлсон. Он выразил недоумение по поводу того, почему из-за опасных высказываний Польши его страна, как и другие американцы, рискует оказаться втянутой в ядерное противостояние, вызванное обострением ситуации в Украине. "Почему мои дети живут под угрозой ядерной войны, которую могут развязать ради защиты суверенитета Украины или спасения Польши? Мне нравится Польша, мне нравится Украина, но я американец", — подчеркнул он.Карлсон также отметил, что США не должны расходовать свои средства на поддержку Киева и предложил Сикорскому самостоятельно справляться с Россией, если он так стремится к силовому решению. "Ни доллара больше! Нет. Сражайтесь сами, если это так важно", — заключил журналист. Ранее Сикорский заявлял, что посадка самолета с российским президентом в Польше возможна, если тот будет пролетать над территорией страны по пути в Будапешт на встречу с президентом США Дональдом Трампом. Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что угрозы со стороны Польши по отношению к безопасности самолета Путина демонстрируют готовность поляков совершать террористические акты.
бизнес, польша, россия, украина, сша, такер карлсон, радослав сикорский, владимир путин, мид
Бизнес, ПОЛЬША, РОССИЯ, УКРАИНА, США, Такер Карлсон, Радослав Сикорский, Владимир Путин, МИД
07:18 24.10.2025
 
В США обратились к Польше с предложением после угроз в адрес Путина

Журналист Такер Карлсон иронично ответил на угрозы главы МИД Польши в адрес Путина

© РИА Новости . POOL/Гавриил Григоров
Такер Карлсон во время интервью с Владимиром Путиным - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2025
Такер Карлсон во время интервью с Владимиром Путиным. Архивное фото
© РИА Новости . POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 24 октября — ПРАЙМ. Известный американский журналист Такер Карлсон подверг критике польскую антироссийскую риторику, комментируя заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского о намерении принудительно посадить самолет президента России Владимира Путина.
"Почему Польша не воюет с Россией? Если вас это так беспокоит, почему вы сами не защищаете Украину?" — задал вопрос Карлсон.
Сийярто поставил на место Сикорского из-за угроз в адрес Путина
22 октября, 13:29
Он выразил недоумение по поводу того, почему из-за опасных высказываний Польши его страна, как и другие американцы, рискует оказаться втянутой в ядерное противостояние, вызванное обострением ситуации в Украине.
"Почему мои дети живут под угрозой ядерной войны, которую могут развязать ради защиты суверенитета Украины или спасения Польши? Мне нравится Польша, мне нравится Украина, но я американец", — подчеркнул он.
В сейме Польши задали Сикорскому вопрос после угроз в адрес Путина
22 октября, 04:42
Карлсон также отметил, что США не должны расходовать свои средства на поддержку Киева и предложил Сикорскому самостоятельно справляться с Россией, если он так стремится к силовому решению.
"Ни доллара больше! Нет. Сражайтесь сами, если это так важно", — заключил журналист.
Ранее Сикорский заявлял, что посадка самолета с российским президентом в Польше возможна, если тот будет пролетать над территорией страны по пути в Будапешт на встречу с президентом США Дональдом Трампом. Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что угрозы со стороны Польши по отношению к безопасности самолета Путина демонстрируют готовность поляков совершать террористические акты.
Навроцкий не пригласил Сикорского на борт своего самолета
20 сентября, 18:51
 
БизнесПОЛЬШАРОССИЯУКРАИНАСШАТакер КарлсонРадослав СикорскийВладимир ПутинМИД
 
 
