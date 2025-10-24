"Высокая опасность". В США сделали заявление о войне с Китаем

https://1prime.ru/20251024/ssha-863903750.html
МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Соединенные Штаты и Китай находятся в одном шаге от прямого военного конфликта, пишут экс-глава штаба Пентагона Эрик Розенбах и исследователь из Центра Белфера Крис Ли в своей статье для The New York Times."Число рискованных перехватов и опасных столкновений между военно-воздушными и военно-морскими силами Китая, США и их союзников резко возросло в последние годы, и, похоже, спада не предвидится. <…> Опасность перерастания одного из таких инцидентов в реальный конфликт никогда не была столь высока", — говорится в материале.Авторы подчеркивают, что президенту США Дональду Трампу следует усилить взаимодействие с Китаем, введя систему постоянных контактов в режиме реального времени, поскольку это может стать решающим шагом на пути к миру или войне.На прошлой неделе Белый дом сообщил, что 30 октября президент США Дональд Трамп встретится с лидером Китая Си Цзиньпином в Южной Корее.
