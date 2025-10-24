Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Высокая опасность". В США сделали заявление о войне с Китаем - 24.10.2025, ПРАЙМ
"Высокая опасность". В США сделали заявление о войне с Китаем
"Высокая опасность". В США сделали заявление о войне с Китаем - 24.10.2025, ПРАЙМ
"Высокая опасность". В США сделали заявление о войне с Китаем
Соединенные Штаты и Китай находятся в одном шаге от прямого военного конфликта, пишут экс-глава штаба Пентагона Эрик Розенбах и исследователь из Центра Белфера... | 24.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-24T17:44+0300
2025-10-24T17:45+0300
мировая экономика
общество
китай
сша
дональд трамп
си цзиньпин
южная корея
МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Соединенные Штаты и Китай находятся в одном шаге от прямого военного конфликта, пишут экс-глава штаба Пентагона Эрик Розенбах и исследователь из Центра Белфера Крис Ли в своей статье для The New York Times."Число рискованных перехватов и опасных столкновений между военно-воздушными и военно-морскими силами Китая, США и их союзников резко возросло в последние годы, и, похоже, спада не предвидится. &lt;…&gt; Опасность перерастания одного из таких инцидентов в реальный конфликт никогда не была столь высока", — говорится в материале.Авторы подчеркивают, что президенту США Дональду Трампу следует усилить взаимодействие с Китаем, введя систему постоянных контактов в режиме реального времени, поскольку это может стать решающим шагом на пути к миру или войне.На прошлой неделе Белый дом сообщил, что 30 октября президент США Дональд Трамп встретится с лидером Китая Си Цзиньпином в Южной Корее.
китай
сша
южная корея
17:44 24.10.2025 (обновлено: 17:45 24.10.2025)
 
"Высокая опасность". В США сделали заявление о войне с Китаем

NYT: США находятся находятся на грани войны с Китаем

МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Соединенные Штаты и Китай находятся в одном шаге от прямого военного конфликта, пишут экс-глава штаба Пентагона Эрик Розенбах и исследователь из Центра Белфера Крис Ли в своей статье для The New York Times.
"Число рискованных перехватов и опасных столкновений между военно-воздушными и военно-морскими силами Китая, США и их союзников резко возросло в последние годы, и, похоже, спада не предвидится. <…> Опасность перерастания одного из таких инцидентов в реальный конфликт никогда не была столь высока", — говорится в материале.
Авторы подчеркивают, что президенту США Дональду Трампу следует усилить взаимодействие с Китаем, введя систему постоянных контактов в режиме реального времени, поскольку это может стать решающим шагом на пути к миру или войне.
На прошлой неделе Белый дом сообщил, что 30 октября президент США Дональд Трамп встретится с лидером Китая Си Цзиньпином в Южной Корее.
Трамп пригрозил Венесуэле наземными операциями
