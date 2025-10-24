https://1prime.ru/20251024/ssha-863903750.html

"Высокая опасность". В США сделали заявление о войне с Китаем

"Высокая опасность". В США сделали заявление о войне с Китаем - 24.10.2025, ПРАЙМ

"Высокая опасность". В США сделали заявление о войне с Китаем

Соединенные Штаты и Китай находятся в одном шаге от прямого военного конфликта, пишут экс-глава штаба Пентагона Эрик Розенбах и исследователь из Центра Белфера... | 24.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-24T17:44+0300

2025-10-24T17:44+0300

2025-10-24T17:45+0300

мировая экономика

общество

китай

сша

дональд трамп

си цзиньпин

южная корея

https://cdnn.1prime.ru/img/84149/36/841493624_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_fff8c58005d8de15c88cc1aade8794d8.jpg

МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Соединенные Штаты и Китай находятся в одном шаге от прямого военного конфликта, пишут экс-глава штаба Пентагона Эрик Розенбах и исследователь из Центра Белфера Крис Ли в своей статье для The New York Times."Число рискованных перехватов и опасных столкновений между военно-воздушными и военно-морскими силами Китая, США и их союзников резко возросло в последние годы, и, похоже, спада не предвидится. <…> Опасность перерастания одного из таких инцидентов в реальный конфликт никогда не была столь высока", — говорится в материале.Авторы подчеркивают, что президенту США Дональду Трампу следует усилить взаимодействие с Китаем, введя систему постоянных контактов в режиме реального времени, поскольку это может стать решающим шагом на пути к миру или войне.На прошлой неделе Белый дом сообщил, что 30 октября президент США Дональд Трамп встретится с лидером Китая Си Цзиньпином в Южной Корее.

https://1prime.ru/20251024/tramp-863901085.html

китай

сша

южная корея

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , китай, сша, дональд трамп, си цзиньпин, южная корея