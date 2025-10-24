https://1prime.ru/20251024/ssha-863910804.html
В США назвали рост цен на бензин главным фактором роста инфляции
В США назвали рост цен на бензин главным фактором роста инфляции
2025-10-24T21:39+0300
экономика
сша
в мире
инфляция
ВАШИНГТОН, 24 окт - ПРАЙМ. Рост цен на бензин в США стал главным фактором увеличения темпов инфляции в стране по итогам сентября, следует из опубликованного отчета американского министерства труда. Согласно опубликованной статистической информации ведомства, бензин на американских заправках в сентябре 2025 года подорожал на 4,1% с учетом сезонных колебаний по сравнению с августом. "Индекс цен на бензин вырос на 4,1% в сентябре и стал самым большим фактором ежемесячного роста всех товаров", - указано в отчете министерства труда. В августе бензин в США подорожал всего на 1,9%, а в июле и вовсе дешевел на 2,2%. Ранее в пятницу ведомство сообщило, что годовая инфляция в США по итогам сентября ускорилась до 3% с уровня предыдущего месяца в 2,9%. Значение сентября стало самым высоким с января, когда инфляция также составляла 3%.
сша
сша, в мире, инфляция
Экономика, США, В мире, инфляция
