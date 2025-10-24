Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США назвали рост цен на бензин главным фактором роста инфляции - 24.10.2025
В США назвали рост цен на бензин главным фактором роста инфляции
В США назвали рост цен на бензин главным фактором роста инфляции - 24.10.2025, ПРАЙМ
В США назвали рост цен на бензин главным фактором роста инфляции
Рост цен на бензин в США стал главным фактором увеличения темпов инфляции в стране по итогам сентября, следует из опубликованного отчета американского... | 24.10.2025, ПРАЙМ
экономика
сша
в мире
инфляция
ВАШИНГТОН, 24 окт - ПРАЙМ. Рост цен на бензин в США стал главным фактором увеличения темпов инфляции в стране по итогам сентября, следует из опубликованного отчета американского министерства труда. Согласно опубликованной статистической информации ведомства, бензин на американских заправках в сентябре 2025 года подорожал на 4,1% с учетом сезонных колебаний по сравнению с августом. "Индекс цен на бензин вырос на 4,1% в сентябре и стал самым большим фактором ежемесячного роста всех товаров", - указано в отчете министерства труда. В августе бензин в США подорожал всего на 1,9%, а в июле и вовсе дешевел на 2,2%. Ранее в пятницу ведомство сообщило, что годовая инфляция в США по итогам сентября ускорилась до 3% с уровня предыдущего месяца в 2,9%. Значение сентября стало самым высоким с января, когда инфляция также составляла 3%.
Новости
сша, в мире, инфляция
Экономика, США, В мире, инфляция
21:39 24.10.2025
 
В США назвали рост цен на бензин главным фактором роста инфляции

Рост цен на бензин в США стал главным фактором увеличения темпов инфляции в сентябре

ВАШИНГТОН, 24 окт - ПРАЙМ. Рост цен на бензин в США стал главным фактором увеличения темпов инфляции в стране по итогам сентября, следует из опубликованного отчета американского министерства труда.
Согласно опубликованной статистической информации ведомства, бензин на американских заправках в сентябре 2025 года подорожал на 4,1% с учетом сезонных колебаний по сравнению с августом.
"Индекс цен на бензин вырос на 4,1% в сентябре и стал самым большим фактором ежемесячного роста всех товаров", - указано в отчете министерства труда.
В августе бензин в США подорожал всего на 1,9%, а в июле и вовсе дешевел на 2,2%.
Ранее в пятницу ведомство сообщило, что годовая инфляция в США по итогам сентября ускорилась до 3% с уровня предыдущего месяца в 2,9%. Значение сентября стало самым высоким с января, когда инфляция также составляла 3%.
Акции Ford после закрытия торгов в США подорожали на 1,9 процента
ЭкономикаСШАВ миреинфляция
 
 
