ЦБ неожиданно снизил ключевую ставку до 16,5 процента
2025-10-24T13:32+0300
2025-10-24T13:45+0300
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Центробанк понизил ключевую ставку четвертый раз подряд, но в этот раз лишь на 0,5 процентного пункта, до 16,5% годовых."Совет директоров Банка России 24 октября 2025 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 16,50% годовых", - говорится в релизе.ЦБ в июне впервые почти за три года снизил ключевую ставку - до 20% с рекордного уровня в 21%. На таком уровне она держалась более 7 месяцев - с конца октября прошлого года. В июле регулятор вновь снизил ставку -на 2 п.п., а затем еще на один.Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков прогнозировали, что ЦБ в этот раз снизит ключевую ставку до 16% годовых, но часть экспертов допускали сохранение ставки на прежнем уровне.
13:32 24.10.2025 (обновлено: 13:45 24.10.2025)
 
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Центробанк понизил ключевую ставку четвертый раз подряд, но в этот раз лишь на 0,5 процентного пункта, до 16,5% годовых.
"Совет директоров Банка России 24 октября 2025 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 16,50% годовых", - говорится в релизе.
ЦБ в июне впервые почти за три года снизил ключевую ставку - до 20% с рекордного уровня в 21%. На таком уровне она держалась более 7 месяцев - с конца октября прошлого года. В июле регулятор вновь снизил ставку -на 2 п.п., а затем еще на один.
Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков прогнозировали, что ЦБ в этот раз снизит ключевую ставку до 16% годовых, но часть экспертов допускали сохранение ставки на прежнем уровне.
Заголовок открываемого материала