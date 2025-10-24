https://1prime.ru/20251024/toplivo-863885134.html

В Тамбовской области стабилизируется ситуация с топливом

2025-10-24T12:35+0300

россия

тамбовская область

ВОРОНЕЖ, 24 окт - ПРАЙМ. Ситуация на топливном рынке в Тамбовской области стабилизируется, социальные учреждения обеспечены топливом в полном объёме, сообщили в правительстве региона. "На заседании штаба по обеспечению устойчивого функционирования предприятий потребительского рынка на территории Тамбовской области по вопросу обеспечения бензином и дизельным топливом было отмечено, что ситуация на топливном рынке стабилизируется, социальные учреждения обеспечивают топливом по муниципальным контрактам в полном объеме", — сообщили в Telegram-канале правительства Тамбовской области. Власти добавили, что в регионе созданы запасы бензина и дизеля, и они своевременно пополняются. Если в муниципалитетах возникает потребность в топливе для заправки социального транспорта, то руководство региона помогает в "ручном режиме". "В нашем регионе значительно замедлилась динамика роста цен на топливо. Средняя стоимость бензина всех марок выросла всего на 0,02%, а дизеля – на 0,04%", — добавили в правительстве Тамбовской области.

2025

