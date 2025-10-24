Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Тамбовской области стабилизируется ситуация с топливом - 24.10.2025
В Тамбовской области стабилизируется ситуация с топливом
В Тамбовской области стабилизируется ситуация с топливом - 24.10.2025, ПРАЙМ
В Тамбовской области стабилизируется ситуация с топливом
Ситуация на топливном рынке в Тамбовской области стабилизируется, социальные учреждения обеспечены топливом в полном объёме, сообщили в правительстве региона. | 24.10.2025, ПРАЙМ
ВОРОНЕЖ, 24 окт - ПРАЙМ. Ситуация на топливном рынке в Тамбовской области стабилизируется, социальные учреждения обеспечены топливом в полном объёме, сообщили в правительстве региона. "На заседании штаба по обеспечению устойчивого функционирования предприятий потребительского рынка на территории Тамбовской области по вопросу обеспечения бензином и дизельным топливом было отмечено, что ситуация на топливном рынке стабилизируется, социальные учреждения обеспечивают топливом по муниципальным контрактам в полном объеме", — сообщили в Telegram-канале правительства Тамбовской области. Власти добавили, что в регионе созданы запасы бензина и дизеля, и они своевременно пополняются. Если в муниципалитетах возникает потребность в топливе для заправки социального транспорта, то руководство региона помогает в "ручном режиме". "В нашем регионе значительно замедлилась динамика роста цен на топливо. Средняя стоимость бензина всех марок выросла всего на 0,02%, а дизеля – на 0,04%", — добавили в правительстве Тамбовской области.
тамбовская область
россия, тамбовская область
РОССИЯ, Тамбовская область
12:35 24.10.2025
 
В Тамбовской области стабилизируется ситуация с топливом

Соцучреждения в Тамбовской области обеспечены топливом в полном объеме

ВОРОНЕЖ, 24 окт - ПРАЙМ. Ситуация на топливном рынке в Тамбовской области стабилизируется, социальные учреждения обеспечены топливом в полном объёме, сообщили в правительстве региона.
"На заседании штаба по обеспечению устойчивого функционирования предприятий потребительского рынка на территории Тамбовской области по вопросу обеспечения бензином и дизельным топливом было отмечено, что ситуация на топливном рынке стабилизируется, социальные учреждения обеспечивают топливом по муниципальным контрактам в полном объеме", — сообщили в Telegram-канале правительства Тамбовской области.
Власти добавили, что в регионе созданы запасы бензина и дизеля, и они своевременно пополняются. Если в муниципалитетах возникает потребность в топливе для заправки социального транспорта, то руководство региона помогает в "ручном режиме".
"В нашем регионе значительно замедлилась динамика роста цен на топливо. Средняя стоимость бензина всех марок выросла всего на 0,02%, а дизеля – на 0,04%", — добавили в правительстве Тамбовской области.
РОССИЯ, Тамбовская область
 
 
