Трамп изучает способы давления на Россию и Зеленского
Трамп изучает способы давления на Россию и Зеленского
2025-10-24T01:53+0300
ВАШИНГТОН, 24 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп продолжает изучать способы оказать давление не только на Россию, но и на Владимира Зеленского с целью добиться урегулирования конфликта на Украине, заявил американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер.
"Президент Трамп пытается изучить способы, чтобы продолжить давление на (президента РФ - ред.) Владимира Путина, продолжить давление, довольно откровенно, на Владимира Зеленского… чтобы усадить обе стороны за стол переговоров, договориться о прекращении огня", - сообщил Уитакер в эфире телеканал Newsmax.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Зеленский отверг приглашение Путина приехать в Москву для переговоров.
