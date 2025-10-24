https://1prime.ru/20251024/tramp-863868128.html

Трамп изучает способы давления на Россию и Зеленского

Трамп изучает способы давления на Россию и Зеленского - 24.10.2025, ПРАЙМ

Трамп изучает способы давления на Россию и Зеленского

Президент США Дональд Трамп продолжает изучать способы оказать давление не только на Россию, но и на Владимира Зеленского с целью добиться урегулирования... | 24.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-24T01:53+0300

2025-10-24T01:53+0300

2025-10-24T01:53+0300

общество

экономика

россия

украина

рф

москва

владимир зеленский

дональд трамп

владимир путин

нато

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863868128.jpg?1761260014

ВАШИНГТОН, 24 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп продолжает изучать способы оказать давление не только на Россию, но и на Владимира Зеленского с целью добиться урегулирования конфликта на Украине, заявил американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер. "Президент Трамп пытается изучить способы, чтобы продолжить давление на (президента РФ - ред.) Владимира Путина, продолжить давление, довольно откровенно, на Владимира Зеленского… чтобы усадить обе стороны за стол переговоров, договориться о прекращении огня", - сообщил Уитакер в эфире телеканал Newsmax. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Зеленский отверг приглашение Путина приехать в Москву для переговоров.

украина

рф

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, украина, рф, москва, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, нато, мид рф, мид