Трамп заявил об остановке переговоров с Канадой по торговле
24.10.2025
2025-10-24T06:45+0300
2025-10-24T06:45+0300
экономика
мировая экономика
бизнес
сша
канада
мексика
дональд трамп
Добавлены подробности (после 2 абзаца) МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил об остановке всех переговоров с Канадой по торговле, обвинив Оттаву в распространении фейковой рекламы против пошлин. "Канада мошенническим образом использовала фейковую рекламу, в которой (бывший президент США) Рональд Рейган негативно высказывался о пошлинах... В связи с их возмутительным поведением все торговые переговоры с Канадой настоящим прекращаются", - написал Трамп в социальной сети Truth Social. Трамп отреагировал на заявление фонда Рейгана, осудившего правительство канадской провинции Онтарио в рекламной кампании. В рекламном ролике использовалась видеозапись экс-президента от 1987 года. По мнению фонда, этот клип полностью игнорирует контекст замечаний Рейгана. Его слова были призывом к свободной и справедливой торговле, а не осуждением пошлин во всех формах, говорится в заявлении. После возвращения в Белый дом Трамп стал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, затем объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Также президент США заявлял, что Канада должна быть 51-м штатом США, так как она полностью зависит от Вашингтона.
сша
канада
мексика
06:45 24.10.2025
 
Трамп заявил об остановке переговоров с Канадой по торговле

Трамп объявил о прекращении переговоров с Канадой по торговле

Добавлены подробности (после 2 абзаца)
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил об остановке всех переговоров с Канадой по торговле, обвинив Оттаву в распространении фейковой рекламы против пошлин.
"Канада мошенническим образом использовала фейковую рекламу, в которой (бывший президент США) Рональд Рейган негативно высказывался о пошлинах... В связи с их возмутительным поведением все торговые переговоры с Канадой настоящим прекращаются", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.
Трамп отреагировал на заявление фонда Рейгана, осудившего правительство канадской провинции Онтарио в рекламной кампании. В рекламном ролике использовалась видеозапись экс-президента от 1987 года. По мнению фонда, этот клип полностью игнорирует контекст замечаний Рейгана. Его слова были призывом к свободной и справедливой торговле, а не осуждением пошлин во всех формах, говорится в заявлении.
После возвращения в Белый дом Трамп стал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, затем объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Также президент США заявлял, что Канада должна быть 51-м штатом США, так как она полностью зависит от Вашингтона.
 
ЭкономикаМировая экономикаБизнесСШАКАНАДАМЕКСИКАДональд Трамп
 
 
