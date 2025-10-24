https://1prime.ru/20251024/tramp-863871215.html

Трамп заявил об остановке переговоров с Канадой по торговле

Добавлены подробности (после 2 абзаца) МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил об остановке всех переговоров с Канадой по торговле, обвинив Оттаву в распространении фейковой рекламы против пошлин. "Канада мошенническим образом использовала фейковую рекламу, в которой (бывший президент США) Рональд Рейган негативно высказывался о пошлинах... В связи с их возмутительным поведением все торговые переговоры с Канадой настоящим прекращаются", - написал Трамп в социальной сети Truth Social. Трамп отреагировал на заявление фонда Рейгана, осудившего правительство канадской провинции Онтарио в рекламной кампании. В рекламном ролике использовалась видеозапись экс-президента от 1987 года. По мнению фонда, этот клип полностью игнорирует контекст замечаний Рейгана. Его слова были призывом к свободной и справедливой торговле, а не осуждением пошлин во всех формах, говорится в заявлении. После возвращения в Белый дом Трамп стал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, затем объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Также президент США заявлял, что Канада должна быть 51-м штатом США, так как она полностью зависит от Вашингтона.

мировая экономика, бизнес, сша, канада, мексика, дональд трамп