https://1prime.ru/20251024/tramp-863871215.html
Трамп заявил об остановке переговоров с Канадой по торговле
Трамп заявил об остановке переговоров с Канадой по торговле - 24.10.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил об остановке переговоров с Канадой по торговле
Добавлены подробности (после 2 абзаца) | 24.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-24T06:45+0300
2025-10-24T06:45+0300
2025-10-24T06:45+0300
экономика
мировая экономика
бизнес
сша
канада
мексика
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863871215.jpg?1761277558
Добавлены подробности (после 2 абзаца)
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил об остановке всех переговоров с Канадой по торговле, обвинив Оттаву в распространении фейковой рекламы против пошлин.
"Канада мошенническим образом использовала фейковую рекламу, в которой (бывший президент США) Рональд Рейган негативно высказывался о пошлинах... В связи с их возмутительным поведением все торговые переговоры с Канадой настоящим прекращаются", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.
Трамп отреагировал на заявление фонда Рейгана, осудившего правительство канадской провинции Онтарио в рекламной кампании. В рекламном ролике использовалась видеозапись экс-президента от 1987 года. По мнению фонда, этот клип полностью игнорирует контекст замечаний Рейгана. Его слова были призывом к свободной и справедливой торговле, а не осуждением пошлин во всех формах, говорится в заявлении.
После возвращения в Белый дом Трамп стал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, затем объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Также президент США заявлял, что Канада должна быть 51-м штатом США, так как она полностью зависит от Вашингтона.
сша
канада
мексика
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, бизнес, сша, канада, мексика, дональд трамп
Экономика, Мировая экономика, Бизнес, США, КАНАДА, МЕКСИКА, Дональд Трамп
Трамп заявил об остановке переговоров с Канадой по торговле
Трамп объявил о прекращении переговоров с Канадой по торговле
Добавлены подробности (после 2 абзаца)
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил об остановке всех переговоров с Канадой по торговле, обвинив Оттаву в распространении фейковой рекламы против пошлин.
"Канада мошенническим образом использовала фейковую рекламу, в которой (бывший президент США) Рональд Рейган негативно высказывался о пошлинах... В связи с их возмутительным поведением все торговые переговоры с Канадой настоящим прекращаются", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.
Трамп отреагировал на заявление фонда Рейгана, осудившего правительство канадской провинции Онтарио в рекламной кампании. В рекламном ролике использовалась видеозапись экс-президента от 1987 года. По мнению фонда, этот клип полностью игнорирует контекст замечаний Рейгана. Его слова были призывом к свободной и справедливой торговле, а не осуждением пошлин во всех формах, говорится в заявлении.
После возвращения в Белый дом Трамп стал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, затем объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Также президент США заявлял, что Канада должна быть 51-м штатом США, так как она полностью зависит от Вашингтона.