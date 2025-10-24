https://1prime.ru/20251024/tramp-863892211.html
"Следует избавиться". К Трампу обратились с новым призывом по России
"Следует избавиться". К Трампу обратились с новым призывом по России
МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп должен перестать полагаться на спецпосланника Кита Келлога и государственного секретаря Марко Рубио перед предстоящими встречами с российским коллегой Владимиром Путиным, пишет издание Responsible Statecraft."Прежде чем Трамп назначит будущую встречу с Путиным, ему следует избавиться от ложных утверждений о слабости России и мнимой силе Украины, высказываемых Китом Келлогом, Марко Рубио и многими неоконами в Вашингтоне", — отмечается в статье.Трамп на этой неделе заявил, что отменил запланированную встречу с Путиным в Будапеште, но выражает намерение провести её в будущем.В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя отмену саммита между Россией и США в Будапеште, подчеркнул, что трудно отменить то, о чем не было достигнуто конкретных соглашений, так как никаких дат не было назначено.
