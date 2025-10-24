Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Следует избавиться". К Трампу обратились с новым призывом по России - 24.10.2025
"Следует избавиться". К Трампу обратились с новым призывом по России
мировая экономика
общество
украина
будапешт
сша
дональд трамп
владимир путин
кит келлог
МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп должен перестать полагаться на спецпосланника Кита Келлога и государственного секретаря Марко Рубио перед предстоящими встречами с российским коллегой Владимиром Путиным, пишет издание Responsible Statecraft.&quot;Прежде чем Трамп назначит будущую встречу с Путиным, ему следует избавиться от ложных утверждений о слабости России и мнимой силе Украины, высказываемых Китом Келлогом, Марко Рубио и многими неоконами в Вашингтоне&quot;, — отмечается в статье.Трамп на этой неделе заявил, что отменил запланированную встречу с Путиным в Будапеште, но выражает намерение провести её в будущем.В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя отмену саммита между Россией и США в Будапеште, подчеркнул, что трудно отменить то, о чем не было достигнуто конкретных соглашений, так как никаких дат не было назначено.
украина
будапешт
сша
мировая экономика, общество, украина, будапешт, сша, дональд трамп, владимир путин, кит келлог
Мировая экономика, Общество , УКРАИНА, Будапешт, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Кит Келлог
"Следует избавиться". К Трампу обратились с новым призывом по России

МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп должен перестать полагаться на спецпосланника Кита Келлога и государственного секретаря Марко Рубио перед предстоящими встречами с российским коллегой Владимиром Путиным, пишет издание Responsible Statecraft.

"Прежде чем Трамп назначит будущую встречу с Путиным, ему следует избавиться от ложных утверждений о слабости России и мнимой силе Украины, высказываемых Китом Келлогом, Марко Рубио и многими неоконами в Вашингтоне", — отмечается в статье.

Трамп на этой неделе заявил, что отменил запланированную встречу с Путиным в Будапеште, но выражает намерение провести её в будущем.
В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя отмену саммита между Россией и США в Будапеште, подчеркнул, что трудно отменить то, о чем не было достигнуто конкретных соглашений, так как никаких дат не было назначено.
Мировая экономикаОбществоУКРАИНАБудапештСШАДональд ТрампВладимир ПутинКит Келлог
 
 
