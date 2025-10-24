https://1prime.ru/20251024/tramp-863892211.html

"Следует избавиться". К Трампу обратились с новым призывом по России

"Следует избавиться". К Трампу обратились с новым призывом по России - 24.10.2025, ПРАЙМ

"Следует избавиться". К Трампу обратились с новым призывом по России

Президент США Дональд Трамп должен перестать полагаться на спецпосланника Кита Келлога и государственного секретаря Марко Рубио перед предстоящими встречами с... | 24.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-24T14:00+0300

2025-10-24T14:00+0300

2025-10-24T14:00+0300

мировая экономика

общество

украина

будапешт

сша

дональд трамп

владимир путин

кит келлог

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/17/862672532_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_c3a3c9552ae8c62fcd2238407c11b2bd.jpg

МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп должен перестать полагаться на спецпосланника Кита Келлога и государственного секретаря Марко Рубио перед предстоящими встречами с российским коллегой Владимиром Путиным, пишет издание Responsible Statecraft."Прежде чем Трамп назначит будущую встречу с Путиным, ему следует избавиться от ложных утверждений о слабости России и мнимой силе Украины, высказываемых Китом Келлогом, Марко Рубио и многими неоконами в Вашингтоне", — отмечается в статье.Трамп на этой неделе заявил, что отменил запланированную встречу с Путиным в Будапеште, но выражает намерение провести её в будущем.В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя отмену саммита между Россией и США в Будапеште, подчеркнул, что трудно отменить то, о чем не было достигнуто конкретных соглашений, так как никаких дат не было назначено.

https://1prime.ru/20251024/kritika-863887441.html

https://1prime.ru/20251024/plan-863879737.html

украина

будапешт

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , украина, будапешт, сша, дональд трамп, владимир путин, кит келлог