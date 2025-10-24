https://1prime.ru/20251024/tramp-863901085.html

Трамп пригрозил Венесуэле наземными операциями

2025-10-24T16:48+0300

МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп объявил, что в ближайшее время американские вооруженные силы приступят к наземным операциям против наркокартелей в Венесуэле, пишет Bloomberg."Суша будет следующей", — цитирует издание его заявление.По данным агентства Трамп затем обратился к главе Пентагона Питу Хегсету с просьбой "пойти в конгресс" и сообщить о проведении операции.США неоднократно использовали вооруженные силы для уничтожения в Карибском море катеров, на которых якобы перевозились наркотики. По заявлениям властей, операции проводятся в рамках борьбы с транснациональной преступностью и наркоторговлей.В сентябре напряженность в отношениях с Венесуэлой резко возросла. Тогда США направили к побережью страны три военных судна. Администрация президента пригрозила использовать все возможные меры для остановки наркотрафика. В ответ президент Венесуэлы объявил о массовом призыве в боливарианскую милицию, аргументируя это необходимостью защиты национального суверенитета и предотвращения вмешательства "империи" во внутреннюю политику Каракаса. После этого США сделали несколько заявлений об атаке на суда, которые, по их утверждениям, перевозили наркотики.

