ЦБ назвал денежно-кредитные условия в России жесткими
ЦБ назвал денежно-кредитные условия в России жесткими - 24.10.2025, ПРАЙМ
ЦБ назвал денежно-кредитные условия в России жесткими
Денежно-кредитные условия в России в целом остаются жесткими, говорится в сообщении Банка России по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке. | 24.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-24T13:38+0300
2025-10-24T13:38+0300
финансы
банки
россия
банк россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/34/840753493_0:153:3099:1896_1920x0_80_0_0_31659309dc252eed019249774e5a0b94.jpg
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Денежно-кредитные условия в России в целом остаются жесткими, говорится в сообщении Банка России по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке. "Денежно-кредитные условия в целом остаются жесткими. В августе – сентябре кредитные и депозитные ставки продолжили подстройку к уже реализованному смягчению денежно-кредитной политики", - сказано в сообщении.
финансы, банки, россия, банк россия
Финансы, Банки, РОССИЯ, банк Россия
13:38 24.10.2025
 
ЦБ назвал денежно-кредитные условия в России жесткими

ЦБ: денежно-кредитные условия в России остаются жесткими

МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Денежно-кредитные условия в России в целом остаются жесткими, говорится в сообщении Банка России по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке.
"Денежно-кредитные условия в целом остаются жесткими. В августе – сентябре кредитные и депозитные ставки продолжили подстройку к уже реализованному смягчению денежно-кредитной политики", - сказано в сообщении.
Финансы Банки РОССИЯ банк Россия
 
 
