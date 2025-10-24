https://1prime.ru/20251024/tsb-863888367.html
ЦБ назвал денежно-кредитные условия в России жесткими
24.10.2025
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Денежно-кредитные условия в России в целом остаются жесткими, говорится в сообщении Банка России по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке. "Денежно-кредитные условия в целом остаются жесткими. В августе – сентябре кредитные и депозитные ставки продолжили подстройку к уже реализованному смягчению денежно-кредитной политики", - сказано в сообщении.
