https://1prime.ru/20251024/tsb-863888514.html

Банк России понизил прогноз роста ВВП России по итогам года

Банк России понизил прогноз роста ВВП России по итогам года - 24.10.2025, ПРАЙМ

Банк России понизил прогноз роста ВВП России по итогам года

Банк России понизил прогноз роста экономики России по итогам текущего года до 0,5-1% с прежней оценки в 1-2%, следует из обновленного среднесрочного прогноза... | 24.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-24T13:40+0300

2025-10-24T13:40+0300

2025-10-24T13:51+0300

россия

финансы

банк россия

рф

https://cdnn.1prime.ru/img/83270/62/832706237_0:92:3073:1820_1920x0_80_0_0_24b5c562d2bbd4d87ddf906f7fb0d07a.jpg

МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Банк России понизил прогноз роста экономики России по итогам текущего года до 0,5-1% с прежней оценки в 1-2%, следует из обновленного среднесрочного прогноза регулятора.При этом ЦБ РФ сохранил оценку роста экономики России в 2026 году на 0,5-1,5%. И в 2027 году ЦБ по-прежнему ожидает роста ВВП - на 1,5-2,5%. Рост ВВП РФ в 2028 год также ожидается на 1,5-2,5%.В сентябре Минэкономразвития понизило прогноз роста ВВП России на текущий год до 1% с апрельских ожиданий в 2,5%, а на следующий - до 1,3% с 2,4% вследствие наблюдающегося постепенного охлаждения экономики, но уже в 2027 году ждет ускорения роста до 2,8%.

https://1prime.ru/20251024/tsb-863888367.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, банк россия, рф