Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Банк России понизил прогноз роста ВВП России по итогам года - 24.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251024/tsb-863888514.html
Банк России понизил прогноз роста ВВП России по итогам года
Банк России понизил прогноз роста ВВП России по итогам года - 24.10.2025, ПРАЙМ
Банк России понизил прогноз роста ВВП России по итогам года
Банк России понизил прогноз роста экономики России по итогам текущего года до 0,5-1% с прежней оценки в 1-2%, следует из обновленного среднесрочного прогноза... | 24.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-24T13:40+0300
2025-10-24T13:51+0300
россия
финансы
банк россия
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/83270/62/832706237_0:92:3073:1820_1920x0_80_0_0_24b5c562d2bbd4d87ddf906f7fb0d07a.jpg
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Банк России понизил прогноз роста экономики России по итогам текущего года до 0,5-1% с прежней оценки в 1-2%, следует из обновленного среднесрочного прогноза регулятора.При этом ЦБ РФ сохранил оценку роста экономики России в 2026 году на 0,5-1,5%. И в 2027 году ЦБ по-прежнему ожидает роста ВВП - на 1,5-2,5%. Рост ВВП РФ в 2028 год также ожидается на 1,5-2,5%.В сентябре Минэкономразвития понизило прогноз роста ВВП России на текущий год до 1% с апрельских ожиданий в 2,5%, а на следующий - до 1,3% с 2,4% вследствие наблюдающегося постепенного охлаждения экономики, но уже в 2027 году ждет ускорения роста до 2,8%.
https://1prime.ru/20251024/tsb-863888367.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83270/62/832706237_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_a6f6b5923b0953c3c8565f614f7858fb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, финансы, банк россия, рф
РОССИЯ, Финансы, банк Россия, РФ
13:40 24.10.2025 (обновлено: 13:51 24.10.2025)
 
Банк России понизил прогноз роста ВВП России по итогам года

Банк России понизил прогноз роста ВВП России по итогам 2025 года до 0,5-1 процента

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2025
Денежные купюры и монеты. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Банк России понизил прогноз роста экономики России по итогам текущего года до 0,5-1% с прежней оценки в 1-2%, следует из обновленного среднесрочного прогноза регулятора.
При этом ЦБ РФ сохранил оценку роста экономики России в 2026 году на 0,5-1,5%. И в 2027 году ЦБ по-прежнему ожидает роста ВВП - на 1,5-2,5%. Рост ВВП РФ в 2028 год также ожидается на 1,5-2,5%.
В сентябре Минэкономразвития понизило прогноз роста ВВП России на текущий год до 1% с апрельских ожиданий в 2,5%, а на следующий - до 1,3% с 2,4% вследствие наблюдающегося постепенного охлаждения экономики, но уже в 2027 году ждет ускорения роста до 2,8%.
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2025
ЦБ назвал денежно-кредитные условия в России жесткими
13:38
 
РОССИЯФинансыбанк РоссияРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала