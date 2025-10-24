https://1prime.ru/20251024/tsb-863888514.html
Банк России понизил прогноз роста ВВП России по итогам года
Банк России понизил прогноз роста ВВП России по итогам года
2025-10-24T13:40+0300
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Банк России понизил прогноз роста экономики России по итогам текущего года до 0,5-1% с прежней оценки в 1-2%, следует из обновленного среднесрочного прогноза регулятора.При этом ЦБ РФ сохранил оценку роста экономики России в 2026 году на 0,5-1,5%. И в 2027 году ЦБ по-прежнему ожидает роста ВВП - на 1,5-2,5%. Рост ВВП РФ в 2028 год также ожидается на 1,5-2,5%.В сентябре Минэкономразвития понизило прогноз роста ВВП России на текущий год до 1% с апрельских ожиданий в 2,5%, а на следующий - до 1,3% с 2,4% вследствие наблюдающегося постепенного охлаждения экономики, но уже в 2027 году ждет ускорения роста до 2,8%.
