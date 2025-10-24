ЦБ предсказал временное усиление инфляционного давления

https://1prime.ru/20251024/tsb-863888634.html
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Инфляционное давление в РФ в конце 2025-го и начале 2026 года временно усилится, в том числе из-за подстройки цен к предстоящему повышению НДС, говорится в сообщении Банка России по итогам заседания совета директоров. Банк России в пятницу снизил ключевую ставку четвертый раз подряд, но в этот раз лишь на 0,5 процентного пункта, до 16,5% годовых. "По оценке Банка России, в конце 2025 и начале 2026 года текущее инфляционное давление временно усилится под действием ряда факторов, в том числе связанных с подстройкой цен и реакцией инфляционных ожиданий на предстоящее повышение НДС", - говорится в сообщении. "По мере исчерпания их влияния дезинфляция продолжится. Этому будут способствовать жесткие денежно-кредитные условия", - добавили в ЦБ.
