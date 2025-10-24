Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ предсказал временное усиление инфляционного давления - 24.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251024/tsb-863888634.html
ЦБ предсказал временное усиление инфляционного давления
ЦБ предсказал временное усиление инфляционного давления - 24.10.2025, ПРАЙМ
ЦБ предсказал временное усиление инфляционного давления
Инфляционное давление в РФ в конце 2025-го и начале 2026 года временно усилится, в том числе из-за подстройки цен к предстоящему повышению НДС, говорится в... | 24.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-24T13:41+0300
2025-10-24T13:41+0300
финансы
россия
рф
банк россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859606594_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_64b23da0640a5bf9e16e6a49f5f60a24.jpg
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Инфляционное давление в РФ в конце 2025-го и начале 2026 года временно усилится, в том числе из-за подстройки цен к предстоящему повышению НДС, говорится в сообщении Банка России по итогам заседания совета директоров. Банк России в пятницу снизил ключевую ставку четвертый раз подряд, но в этот раз лишь на 0,5 процентного пункта, до 16,5% годовых. "По оценке Банка России, в конце 2025 и начале 2026 года текущее инфляционное давление временно усилится под действием ряда факторов, в том числе связанных с подстройкой цен и реакцией инфляционных ожиданий на предстоящее повышение НДС", - говорится в сообщении. "По мере исчерпания их влияния дезинфляция продолжится. Этому будут способствовать жесткие денежно-кредитные условия", - добавили в ЦБ.
https://1prime.ru/20251024/inflyatsiya-863888236.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859606594_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_08c8e40c6ee6edf43e6e834d08b20443.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, россия, рф, банк россия
Финансы, РОССИЯ, РФ, банк Россия
13:41 24.10.2025
 
ЦБ предсказал временное усиление инфляционного давления

ЦБ: инфляционное давление в конце 2025 и начале 2026 года временно усилится

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЗдание Банка России
Здание Банка России - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2025
Здание Банка России. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Инфляционное давление в РФ в конце 2025-го и начале 2026 года временно усилится, в том числе из-за подстройки цен к предстоящему повышению НДС, говорится в сообщении Банка России по итогам заседания совета директоров.
Банк России в пятницу снизил ключевую ставку четвертый раз подряд, но в этот раз лишь на 0,5 процентного пункта, до 16,5% годовых.
"По оценке Банка России, в конце 2025 и начале 2026 года текущее инфляционное давление временно усилится под действием ряда факторов, в том числе связанных с подстройкой цен и реакцией инфляционных ожиданий на предстоящее повышение НДС", - говорится в сообщении.
"По мере исчерпания их влияния дезинфляция продолжится. Этому будут способствовать жесткие денежно-кредитные условия", - добавили в ЦБ.
Денежные купюры - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2025
Годовая инфляция в России составила 8,2 процента
13:37
 
ФинансыРОССИЯРФбанк Россия
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала