https://1prime.ru/20251024/tsb-863888634.html

ЦБ предсказал временное усиление инфляционного давления

ЦБ предсказал временное усиление инфляционного давления - 24.10.2025, ПРАЙМ

ЦБ предсказал временное усиление инфляционного давления

Инфляционное давление в РФ в конце 2025-го и начале 2026 года временно усилится, в том числе из-за подстройки цен к предстоящему повышению НДС, говорится в... | 24.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-24T13:41+0300

2025-10-24T13:41+0300

2025-10-24T13:41+0300

финансы

россия

рф

банк россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859606594_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_64b23da0640a5bf9e16e6a49f5f60a24.jpg

МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Инфляционное давление в РФ в конце 2025-го и начале 2026 года временно усилится, в том числе из-за подстройки цен к предстоящему повышению НДС, говорится в сообщении Банка России по итогам заседания совета директоров. Банк России в пятницу снизил ключевую ставку четвертый раз подряд, но в этот раз лишь на 0,5 процентного пункта, до 16,5% годовых. "По оценке Банка России, в конце 2025 и начале 2026 года текущее инфляционное давление временно усилится под действием ряда факторов, в том числе связанных с подстройкой цен и реакцией инфляционных ожиданий на предстоящее повышение НДС", - говорится в сообщении. "По мере исчерпания их влияния дезинфляция продолжится. Этому будут способствовать жесткие денежно-кредитные условия", - добавили в ЦБ.

https://1prime.ru/20251024/inflyatsiya-863888236.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, рф, банк россия