https://1prime.ru/20251024/tsb-863892073.html
ЦБ уточнил прогноз по средней ключевой ставке в 2025 году
ЦБ уточнил прогноз по средней ключевой ставке в 2025 году - 24.10.2025, ПРАЙМ
ЦБ уточнил прогноз по средней ключевой ставке в 2025 году
Банк России уточнил прогноз по средней ключевой ставке в 2025 году до 19,2% с 18,8-19,6%, с 27 октября до конца года ждет ее в диапазоне 16,4–16,5%, следует из... | 24.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-24T13:57+0300
2025-10-24T13:57+0300
2025-10-24T13:57+0300
экономика
финансы
рф
россия
банк россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863506248_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_7b076591e08d13433b4975aa9084da44.jpg
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Банк России уточнил прогноз по средней ключевой ставке в 2025 году до 19,2% с 18,8-19,6%, с 27 октября до конца года ждет ее в диапазоне 16,4–16,5%, следует из среднесрочного прогноза регулятора. Также ЦБ повысил прогноз средней ключевой ставки на 2026 год до 13-15% с 12-13%. На 2027 и 2028 годы регулятор сохранил прогноз и ждет ключевую ставку на уровне 7,5-8,5%. "С учетом того, что с 1 января по 26 октября 2025 года средняя ключевая ставка равна 19,8%, с 27 октября до конца 2025 года средняя ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 16,4–16,5%", - отметил регулятор. В июльском прогнозе регулятор ожидал, что до конца 2025 года средняя ключевая ставка будет в диапазоне 16,3–18%. Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу снизил ключевую ставку четвертый раз подряд, в этот раз лишь на 0,5 процентных пункта - до 16,5% годовых.
https://1prime.ru/20251024/aktsii-863888806.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863506248_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_43425e9f0293d8c761b1481bcd9fb8b7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, рф, россия, банк россия
Экономика, Финансы, РФ, РОССИЯ, банк Россия
ЦБ уточнил прогноз по средней ключевой ставке в 2025 году
ЦБ уточнил прогноз по средней ключевой ставке в 2025 году до 19,2 процента
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Банк России уточнил прогноз по средней ключевой ставке в 2025 году до 19,2% с 18,8-19,6%, с 27 октября до конца года ждет ее в диапазоне 16,4–16,5%, следует из среднесрочного прогноза регулятора.
Также ЦБ повысил прогноз средней ключевой ставки на 2026 год до 13-15% с 12-13%. На 2027 и 2028 годы регулятор сохранил прогноз и ждет ключевую ставку на уровне 7,5-8,5%.
"С учетом того, что с 1 января по 26 октября 2025 года средняя ключевая ставка равна 19,8%, с 27 октября до конца 2025 года средняя ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 16,4–16,5%", - отметил регулятор.
В июльском прогнозе регулятор ожидал, что до конца 2025 года средняя ключевая ставка будет в диапазоне 16,3–18%.
Банк России
по итогам заседания совета директоров в эту пятницу снизил ключевую ставку четвертый раз подряд, в этот раз лишь на 0,5 процентных пункта - до 16,5% годовых.
Российский рынок акций усилил рост после решения ЦБ по ставке