24.10.2025
ЦБ уточнил прогноз по средней ключевой ставке в 2025 году
Банк России уточнил прогноз по средней ключевой ставке в 2025 году до 19,2% с 18,8-19,6%, с 27 октября до конца года ждет ее в диапазоне 16,4–16,5%, следует из... | 24.10.2025
2025-10-24T13:57+0300
2025-10-24T13:57+0300
экономика
финансы
рф
россия
банк россия
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Банк России уточнил прогноз по средней ключевой ставке в 2025 году до 19,2% с 18,8-19,6%, с 27 октября до конца года ждет ее в диапазоне 16,4–16,5%, следует из среднесрочного прогноза регулятора. Также ЦБ повысил прогноз средней ключевой ставки на 2026 год до 13-15% с 12-13%. На 2027 и 2028 годы регулятор сохранил прогноз и ждет ключевую ставку на уровне 7,5-8,5%. "С учетом того, что с 1 января по 26 октября 2025 года средняя ключевая ставка равна 19,8%, с 27 октября до конца 2025 года средняя ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 16,4–16,5%", - отметил регулятор. В июльском прогнозе регулятор ожидал, что до конца 2025 года средняя ключевая ставка будет в диапазоне 16,3–18%. Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу снизил ключевую ставку четвертый раз подряд, в этот раз лишь на 0,5 процентных пункта - до 16,5% годовых.
финансы, рф, россия, банк россия
Экономика, Финансы, РФ, РОССИЯ, банк Россия
13:57 24.10.2025
 
ЦБ уточнил прогноз по средней ключевой ставке в 2025 году

ЦБ уточнил прогноз по средней ключевой ставке в 2025 году до 19,2 процента

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка России в Москве
Здание Центрального банка России в Москве
Здание Центрального банка России в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Банк России уточнил прогноз по средней ключевой ставке в 2025 году до 19,2% с 18,8-19,6%, с 27 октября до конца года ждет ее в диапазоне 16,4–16,5%, следует из среднесрочного прогноза регулятора.
Также ЦБ повысил прогноз средней ключевой ставки на 2026 год до 13-15% с 12-13%. На 2027 и 2028 годы регулятор сохранил прогноз и ждет ключевую ставку на уровне 7,5-8,5%.
"С учетом того, что с 1 января по 26 октября 2025 года средняя ключевая ставка равна 19,8%, с 27 октября до конца 2025 года средняя ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 16,4–16,5%", - отметил регулятор.
В июльском прогнозе регулятор ожидал, что до конца 2025 года средняя ключевая ставка будет в диапазоне 16,3–18%.
Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу снизил ключевую ставку четвертый раз подряд, в этот раз лишь на 0,5 процентных пункта - до 16,5% годовых.
Котировки, сток
Российский рынок акций усилил рост после решения ЦБ по ставке
13:42
 
ЭкономикаФинансыРФРОССИЯбанк Россия
 
 
