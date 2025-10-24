https://1prime.ru/20251024/tsb-863892073.html

ЦБ уточнил прогноз по средней ключевой ставке в 2025 году

МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Банк России уточнил прогноз по средней ключевой ставке в 2025 году до 19,2% с 18,8-19,6%, с 27 октября до конца года ждет ее в диапазоне 16,4–16,5%, следует из среднесрочного прогноза регулятора. Также ЦБ повысил прогноз средней ключевой ставки на 2026 год до 13-15% с 12-13%. На 2027 и 2028 годы регулятор сохранил прогноз и ждет ключевую ставку на уровне 7,5-8,5%. "С учетом того, что с 1 января по 26 октября 2025 года средняя ключевая ставка равна 19,8%, с 27 октября до конца 2025 года средняя ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 16,4–16,5%", - отметил регулятор. В июльском прогнозе регулятор ожидал, что до конца 2025 года средняя ключевая ставка будет в диапазоне 16,3–18%. Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу снизил ключевую ставку четвертый раз подряд, в этот раз лишь на 0,5 процентных пункта - до 16,5% годовых.

