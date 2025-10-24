https://1prime.ru/20251024/tsb-863899197.html
Зампред ЦБ назвал причину сохранения инфляционных ожиданий россиян
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Замедление текущих темпов роста цен на некоторые товары в России является фактором сохранения инфляционных ожиданий россиян в октябре на уровне сентября, рассказал заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Заботкин. Инфляционные ожидания россиян на год вперед сохранились в октябре на уровне 12,6%, следует из материалов исследования инФОМ по заказу Банка России. В сентябре инфляционные ожидания россиян на год вперед понизились до 12,6% с 13,5% в августе. "Наверное, это отражение процесса замедления текущих темпов роста цен, в том числе в других товарах-маркерах, не тех, которые сейчас выстрелили вверх. По определенному кругу товаров и услуг граждане, наверное, отмечают, что темпы роста цен во втором полугодии этого года ниже, чем были в первом и ниже, чем были во втором полугодии прошлого года", - рассказал Заботкин. По его словам, уровень инфляционных ожиданий остается внутри того диапазона, в котором они были в 2024 году, находясь выше диапазона 2023 года. "И в 2023 году, и в 2024 году инфляция, как вы понимаете, была высокой. Поэтому сохранение инфляционных ожиданий на этом уровне совершенно не может восприниматься как какой-то радужный факт. Но то, что они не выросли, это, конечно, позитивно", - добавил Заботкин.
