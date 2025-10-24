Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зампред ЦБ назвал причину сохранения инфляционных ожиданий россиян - 24.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
https://1prime.ru/20251024/tsb-863899197.html
Зампред ЦБ назвал причину сохранения инфляционных ожиданий россиян
Зампред ЦБ назвал причину сохранения инфляционных ожиданий россиян - 24.10.2025, ПРАЙМ
Зампред ЦБ назвал причину сохранения инфляционных ожиданий россиян
Замедление текущих темпов роста цен на некоторые товары в России является фактором сохранения инфляционных ожиданий россиян в октябре на уровне сентября,... | 24.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-24T16:09+0300
2025-10-24T16:09+0300
банк россии
россия
финансы
рф
алексей заботкин
https://cdnn.1prime.ru/img/83720/38/837203813_0:92:1461:914_1920x0_80_0_0_be4dc0568ec0aaa9f11c01e76576157a.jpg
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Замедление текущих темпов роста цен на некоторые товары в России является фактором сохранения инфляционных ожиданий россиян в октябре на уровне сентября, рассказал заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Заботкин. Инфляционные ожидания россиян на год вперед сохранились в октябре на уровне 12,6%, следует из материалов исследования инФОМ по заказу Банка России. В сентябре инфляционные ожидания россиян на год вперед понизились до 12,6% с 13,5% в августе. "Наверное, это отражение процесса замедления текущих темпов роста цен, в том числе в других товарах-маркерах, не тех, которые сейчас выстрелили вверх. По определенному кругу товаров и услуг граждане, наверное, отмечают, что темпы роста цен во втором полугодии этого года ниже, чем были в первом и ниже, чем были во втором полугодии прошлого года", - рассказал Заботкин. По его словам, уровень инфляционных ожиданий остается внутри того диапазона, в котором они были в 2024 году, находясь выше диапазона 2023 года. "И в 2023 году, и в 2024 году инфляция, как вы понимаете, была высокой. Поэтому сохранение инфляционных ожиданий на этом уровне совершенно не может восприниматься как какой-то радужный факт. Но то, что они не выросли, это, конечно, позитивно", - добавил Заботкин.
https://1prime.ru/20251024/nabiullina-863898637.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83720/38/837203813_104:0:1341:928_1920x0_80_0_0_c6fa137b1735762ed9be60ef1bcb0e35.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, финансы, рф, алексей заботкин
Банк России, РОССИЯ, Финансы, РФ, Алексей Заботкин
16:09 24.10.2025
 
Зампред ЦБ назвал причину сохранения инфляционных ожиданий россиян

ЦБ: причиной сохранения инфляционных ожиданий является замедление темпов роста цен

© Пресс-служба Банка России | Перейти в медиабанкП/к председателя ЦБ РФ Э. Набиуллиной
П/к председателя ЦБ РФ Э. Набиуллиной
© Пресс-служба Банка России
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Замедление текущих темпов роста цен на некоторые товары в России является фактором сохранения инфляционных ожиданий россиян в октябре на уровне сентября, рассказал заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Заботкин.
Инфляционные ожидания россиян на год вперед сохранились в октябре на уровне 12,6%, следует из материалов исследования инФОМ по заказу Банка России. В сентябре инфляционные ожидания россиян на год вперед понизились до 12,6% с 13,5% в августе.
"Наверное, это отражение процесса замедления текущих темпов роста цен, в том числе в других товарах-маркерах, не тех, которые сейчас выстрелили вверх. По определенному кругу товаров и услуг граждане, наверное, отмечают, что темпы роста цен во втором полугодии этого года ниже, чем были в первом и ниже, чем были во втором полугодии прошлого года", - рассказал Заботкин.
По его словам, уровень инфляционных ожиданий остается внутри того диапазона, в котором они были в 2024 году, находясь выше диапазона 2023 года. "И в 2023 году, и в 2024 году инфляция, как вы понимаете, была высокой. Поэтому сохранение инфляционных ожиданий на этом уровне совершенно не может восприниматься как какой-то радужный факт. Но то, что они не выросли, это, конечно, позитивно", - добавил Заботкин.
Денежные купюры и монеты - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2025
ЦБ предупредил о последствиях резкого снижения ключевой ставки
15:51
 
Банк РоссииРОССИЯФинансыРФАлексей Заботкин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала