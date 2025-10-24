Российские ученые придумали, как сократить расход удобрений

https://1prime.ru/20251024/uchenye-863871537.html

МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Российские ученые придумали, как сократить расход минеральных удобрений на 20-30% без потери урожайности на основе анализа наблюдений за определенным участком земли, говорится в исследовании Казанского государственного аграрного университета (ГАУ), которое есть у РИА Новости. "Почвоведы из Татарстана создали методику анализа плодородия на основе 60-летних наблюдений за одним и тем же участком земли... Методика позволяет предсказать, где и сколько нужно вносить удобрений, что может снизить их расход на 20-30% при сохранении урожайности", - отмечается в исследовании. Объясняется, что методика помогает вычислить на основе наблюдений за состоянием почв закономерность размещения питательных элементов, и на основе этих данных определить, куда и сколько надо вносить удобрений. Уточняется, что "радиус влияния" питательных веществ в почве постепенно увеличивается. "За 60 лет наблюдений почва стала более однородной на больших площадях. Если в 1960-х удобрения действовали локально - создавали "пятна" плодородия радиусом 200 метров, то сегодня их влияние распространяется на 400-550 метров. Это результат многолетнего перемешивания почвы при вспашке, миграции питательных веществ с грунтовыми водами и постепенного выравнивания плодородия", - добавляется в исследовании.

