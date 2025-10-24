Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российские ученые придумали, как сократить расход удобрений - 24.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251024/uchenye-863871537.html
Российские ученые придумали, как сократить расход удобрений
Российские ученые придумали, как сократить расход удобрений - 24.10.2025, ПРАЙМ
Российские ученые придумали, как сократить расход удобрений
Российские ученые придумали, как сократить расход минеральных удобрений на 20-30% без потери урожайности на основе анализа наблюдений за определенным участком... | 24.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-24T07:01+0300
2025-10-24T07:01+0300
экономика
сельское хозяйство
общество
татарстан
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863871537.jpg?1761278465
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Российские ученые придумали, как сократить расход минеральных удобрений на 20-30% без потери урожайности на основе анализа наблюдений за определенным участком земли, говорится в исследовании Казанского государственного аграрного университета (ГАУ), которое есть у РИА Новости. "Почвоведы из Татарстана создали методику анализа плодородия на основе 60-летних наблюдений за одним и тем же участком земли... Методика позволяет предсказать, где и сколько нужно вносить удобрений, что может снизить их расход на 20-30% при сохранении урожайности", - отмечается в исследовании. Объясняется, что методика помогает вычислить на основе наблюдений за состоянием почв закономерность размещения питательных элементов, и на основе этих данных определить, куда и сколько надо вносить удобрений. Уточняется, что "радиус влияния" питательных веществ в почве постепенно увеличивается. "За 60 лет наблюдений почва стала более однородной на больших площадях. Если в 1960-х удобрения действовали локально - создавали "пятна" плодородия радиусом 200 метров, то сегодня их влияние распространяется на 400-550 метров. Это результат многолетнего перемешивания почвы при вспашке, миграции питательных веществ с грунтовыми водами и постепенного выравнивания плодородия", - добавляется в исследовании.
татарстан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сельское хозяйство, общество , татарстан
Экономика, Сельское хозяйство, Общество , ТАТАРСТАН
07:01 24.10.2025
 
Российские ученые придумали, как сократить расход удобрений

Ученые из Татарстана придумали, как сократить расход удобрений

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Российские ученые придумали, как сократить расход минеральных удобрений на 20-30% без потери урожайности на основе анализа наблюдений за определенным участком земли, говорится в исследовании Казанского государственного аграрного университета (ГАУ), которое есть у РИА Новости.
"Почвоведы из Татарстана создали методику анализа плодородия на основе 60-летних наблюдений за одним и тем же участком земли... Методика позволяет предсказать, где и сколько нужно вносить удобрений, что может снизить их расход на 20-30% при сохранении урожайности", - отмечается в исследовании.
Объясняется, что методика помогает вычислить на основе наблюдений за состоянием почв закономерность размещения питательных элементов, и на основе этих данных определить, куда и сколько надо вносить удобрений.
Уточняется, что "радиус влияния" питательных веществ в почве постепенно увеличивается.
"За 60 лет наблюдений почва стала более однородной на больших площадях. Если в 1960-х удобрения действовали локально - создавали "пятна" плодородия радиусом 200 метров, то сегодня их влияние распространяется на 400-550 метров. Это результат многолетнего перемешивания почвы при вспашке, миграции питательных веществ с грунтовыми водами и постепенного выравнивания плодородия", - добавляется в исследовании.
 
ЭкономикаСельское хозяйствоОбществоТАТАРСТАН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала