https://1prime.ru/20251024/ukraina-863877540.html
"Лучше альтернатив". На Западе сделали новое заявление о Донбассе
"Лучше альтернатив". На Западе сделали новое заявление о Донбассе - 24.10.2025, ПРАЙМ
"Лучше альтернатив". На Западе сделали новое заявление о Донбассе
Сохранение контроля над Донбассом Россией может оказаться наименее плохим вариантом для завершения конфликта для Украины, отмечает Guardian. | 24.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-24T10:29+0300
2025-10-24T10:29+0300
2025-10-24T10:29+0300
мировая экономика
россия
сша
донбасс
украина
дональд трамп
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_0:103:2400:1453_1920x0_80_0_0_b0239cf42cc18ead545123e1bc48f51c.jpg
МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Сохранение контроля над Донбассом Россией может оказаться наименее плохим вариантом для завершения конфликта для Украины, отмечает Guardian."Если бы конфликт закончился, например, контролем Россией над Донбассом, это будет несправедливым исходом для Украины и разочаровывающим для ее сторонников, но все же лучше многих альтернатив", — говорится в статье.21 октября The New York Times сообщала, что президент США Дональд Трамп в ходе встречи с Владимиром Зеленским настоятельно советовал ему рассмотреть возможность территориальных уступок для достижения мира с Россией.Как передает Wall Street Journal, глава США на переговорах с Зеленским подчеркнул, что его главное задание — скорее разрешить конфликт, даже если это будет в ущерб возвращению Украиной территорий.
https://1prime.ru/20251024/aktivy-863870908.html
сша
донбасс
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_6fde5b7f862acc894332cb2b2dd78b00.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, россия, сша, донбасс, украина, дональд трамп, владимир зеленский
Мировая экономика, РОССИЯ, США, ДОНБАСС, УКРАИНА, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
"Лучше альтернатив". На Западе сделали новое заявление о Донбассе
Guardian: передача Донбасса России будет наименее худшим вариантом для Киева