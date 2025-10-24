Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Лучше альтернатив". На Западе сделали новое заявление о Донбассе - 24.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251024/ukraina-863877540.html
"Лучше альтернатив". На Западе сделали новое заявление о Донбассе
"Лучше альтернатив". На Западе сделали новое заявление о Донбассе - 24.10.2025, ПРАЙМ
"Лучше альтернатив". На Западе сделали новое заявление о Донбассе
Сохранение контроля над Донбассом Россией может оказаться наименее плохим вариантом для завершения конфликта для Украины, отмечает Guardian. | 24.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-24T10:29+0300
2025-10-24T10:29+0300
мировая экономика
россия
сша
донбасс
украина
дональд трамп
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_0:103:2400:1453_1920x0_80_0_0_b0239cf42cc18ead545123e1bc48f51c.jpg
МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Сохранение контроля над Донбассом Россией может оказаться наименее плохим вариантом для завершения конфликта для Украины, отмечает Guardian.&quot;Если бы конфликт закончился, например, контролем Россией над Донбассом, это будет несправедливым исходом для Украины и разочаровывающим для ее сторонников, но все же лучше многих альтернатив&quot;, — говорится в статье.21 октября The New York Times сообщала, что президент США Дональд Трамп в ходе встречи с Владимиром Зеленским настоятельно советовал ему рассмотреть возможность территориальных уступок для достижения мира с Россией.Как передает Wall Street Journal, глава США на переговорах с Зеленским подчеркнул, что его главное задание — скорее разрешить конфликт, даже если это будет в ущерб возвращению Украиной территорий.
https://1prime.ru/20251024/aktivy-863870908.html
сша
донбасс
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_6fde5b7f862acc894332cb2b2dd78b00.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, россия, сша, донбасс, украина, дональд трамп, владимир зеленский
Мировая экономика, РОССИЯ, США, ДОНБАСС, УКРАИНА, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
10:29 24.10.2025
 
"Лучше альтернатив". На Западе сделали новое заявление о Донбассе

Guardian: передача Донбасса России будет наименее худшим вариантом для Киева

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2025
Флаг Украины. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Сохранение контроля над Донбассом Россией может оказаться наименее плохим вариантом для завершения конфликта для Украины, отмечает Guardian.

"Если бы конфликт закончился, например, контролем Россией над Донбассом, это будет несправедливым исходом для Украины и разочаровывающим для ее сторонников, но все же лучше многих альтернатив", — говорится в статье.

21 октября The New York Times сообщала, что президент США Дональд Трамп в ходе встречи с Владимиром Зеленским настоятельно советовал ему рассмотреть возможность территориальных уступок для достижения мира с Россией.
Как передает Wall Street Journal, глава США на переговорах с Зеленским подчеркнул, что его главное задание — скорее разрешить конфликт, даже если это будет в ущерб возвращению Украиной территорий.
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2025
СМИ: Украина после саммита с участием Зеленского получила серьезный удар
06:33
 
Мировая экономикаРОССИЯСШАДОНБАССУКРАИНАДональд ТрампВладимир Зеленский
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала