"Лучше альтернатив". На Западе сделали новое заявление о Донбассе

Сохранение контроля над Донбассом Россией может оказаться наименее плохим вариантом для завершения конфликта для Украины, отмечает Guardian.

МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Сохранение контроля над Донбассом Россией может оказаться наименее плохим вариантом для завершения конфликта для Украины, отмечает Guardian."Если бы конфликт закончился, например, контролем Россией над Донбассом, это будет несправедливым исходом для Украины и разочаровывающим для ее сторонников, но все же лучше многих альтернатив", — говорится в статье.21 октября The New York Times сообщала, что президент США Дональд Трамп в ходе встречи с Владимиром Зеленским настоятельно советовал ему рассмотреть возможность территориальных уступок для достижения мира с Россией.Как передает Wall Street Journal, глава США на переговорах с Зеленским подчеркнул, что его главное задание — скорее разрешить конфликт, даже если это будет в ущерб возвращению Украиной территорий.

