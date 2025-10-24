Во Франции заявили о готовности ввести войска на Украину
Эйфелева башня в Париже. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Франция выразила готовность участвовать в украинском конфликте, разместив свои вооруженные силы на территории Украины в 2026 году, сообщил начальник Генерального штаба сухопутных войск Франции Пьер Шилль, его слова приводит BFM TV.
"Если потребуется, мы будем готовы задействовать силы в рамках предоставления гарантий безопасности Украины", — заявил Шилль.
Он подтвердил поддержку своих союзников и отметил, что 2026 год станет годом коалиций, во время которого пройдет проверка взаимодействия на учениях "Орион 26". Войска готовы к действиям в "трех чрезвычайных ситуациях" одновременно, включая возможное размещение в Украине.
Ранее в среду начальник Генерального штаба ВС Франции, генерал Фабьен Мандон подчеркнул, что французские вооруженные силы должны быть готовы к потенциальному конфликту через 3-4 года, на фоне так называемой "российской угрозы".
В сентябре в Париже прошла встреча участников так называемой "коалиции желающих", на которой председательствовали премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон. Французский лидер заявил по итогам встречи, что 26 стран выразили готовность разместить на Украине силы сдерживания после установления перемирия.
В МИД России заявили, что любой сценарий размещения войск стран - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и может привести к резкой эскалации. Заявления о возможности размещения контингента стран альянса на Украине, звучащие в Великобритании и прочих европейских странах, в министерстве ранее назвали провокацией для продолжения конфликта.
