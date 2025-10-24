https://1prime.ru/20251024/vklady-863853929.html
"Любой ценой": зачем банки стягивают деньги вкладчиков
2025-10-24T02:02+0300
ставки по вкладам
банки
финансы
МОСКВА, 24 окт – ПРАЙМ. Банки повышают ставки по вкладам, не дожидаясь решения Банка России, чтобы зафиксировать долгосрочные деньги и не допустить оттока ликвидности, рассказал агентству "Прайм" операционный директор ГК Cosmovisa ("Кредитный помощник") Дмитрий Михайлов."Сейчас банки сталкиваются с массовым оттоком ликвидности: в октябре–декабре истекают большие объемы "высокодоходных" вкладов, которые население открывало в предыдущие месяцы на фоне пиковых ставок. А новые условия по депозитам кажутся многим людям менее привлекательными", - рассуждает он.Поэтому часть клиентов просто выводит деньги или размещает их на краткосрочных счетах в ожидании лучшего предложения. Это усиливает конкуренцию за пассивы, добавил эксперт.Дополнительный фактор — спрос на кредитование начинает постепенно восстанавливаться: клиенты возвращаются за займами, и банкам требуется больше фондирования, чтобы не ограничивать выдачи. Фактически рынок переходит от "экономии ликвидности" обратно к фазе активного кредитования."Поэтому банки начинают повышать ставки превентивно — чтобы не потерять базу фондирования и заранее зафиксировать долгосрочные деньги, пока рынок окончательно не перешёл в фазу ещё более дорогих ресурсов", - полагает Михайлов.Это не история про "деньги любой ценой", а про подготовку к длительному периоду жесткой денежно-кредитной политики и стремление удержать ликвидность, прежде чем она окончательно разойдётся по более доходным инструментам, заключил он.
"Любой ценой": зачем банки стягивают деньги вкладчиков
