"Любой ценой": зачем банки стягивают деньги вкладчиков - 24.10.2025
"Любой ценой": зачем банки стягивают деньги вкладчиков
2025-10-24T02:02+0300
2025-10-24T02:02+0300
ставки по вкладам
банки
финансы
МОСКВА, 24 окт – ПРАЙМ. Банки повышают ставки по вкладам, не дожидаясь решения Банка России, чтобы зафиксировать долгосрочные деньги и не допустить оттока ликвидности, рассказал агентству "Прайм" операционный директор ГК Cosmovisa ("Кредитный помощник") Дмитрий Михайлов."Сейчас банки сталкиваются с массовым оттоком ликвидности: в октябре–декабре истекают большие объемы "высокодоходных" вкладов, которые население открывало в предыдущие месяцы на фоне пиковых ставок. А новые условия по депозитам кажутся многим людям менее привлекательными", - рассуждает он.Поэтому часть клиентов просто выводит деньги или размещает их на краткосрочных счетах в ожидании лучшего предложения. Это усиливает конкуренцию за пассивы, добавил эксперт.Дополнительный фактор — спрос на кредитование начинает постепенно восстанавливаться: клиенты возвращаются за займами, и банкам требуется больше фондирования, чтобы не ограничивать выдачи. Фактически рынок переходит от "экономии ликвидности" обратно к фазе активного кредитования."Поэтому банки начинают повышать ставки превентивно — чтобы не потерять базу фондирования и заранее зафиксировать долгосрочные деньги, пока рынок окончательно не перешёл в фазу ещё более дорогих ресурсов", - полагает Михайлов.Это не история про "деньги любой ценой", а про подготовку к длительному периоду жесткой денежно-кредитной политики и стремление удержать ликвидность, прежде чем она окончательно разойдётся по более доходным инструментам, заключил он.
2025
ставки по вкладам, банки, финансы
ставки по вкладам, Банки, Финансы
02:02 24.10.2025
 
"Любой ценой": зачем банки стягивают деньги вкладчиков

Эксперт Михайлов: банки повышают ставки по вкладам, чтобы удержать деньги

МОСКВА, 24 окт – ПРАЙМ. Банки повышают ставки по вкладам, не дожидаясь решения Банка России, чтобы зафиксировать долгосрочные деньги и не допустить оттока ликвидности, рассказал агентству "Прайм" операционный директор ГК Cosmovisa ("Кредитный помощник") Дмитрий Михайлов.
Эмблема ФНС - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2025
Раскрыто, кого освободят от налога на доходы по вкладам в 2025 году
Вчера, 03:03
"Сейчас банки сталкиваются с массовым оттоком ликвидности: в октябре–декабре истекают большие объемы "высокодоходных" вкладов, которые население открывало в предыдущие месяцы на фоне пиковых ставок. А новые условия по депозитам кажутся многим людям менее привлекательными", - рассуждает он.
Поэтому часть клиентов просто выводит деньги или размещает их на краткосрочных счетах в ожидании лучшего предложения. Это усиливает конкуренцию за пассивы, добавил эксперт.
Дополнительный фактор — спрос на кредитование начинает постепенно восстанавливаться: клиенты возвращаются за займами, и банкам требуется больше фондирования, чтобы не ограничивать выдачи. Фактически рынок переходит от "экономии ликвидности" обратно к фазе активного кредитования.
"Поэтому банки начинают повышать ставки превентивно — чтобы не потерять базу фондирования и заранее зафиксировать долгосрочные деньги, пока рынок окончательно не перешёл в фазу ещё более дорогих ресурсов", - полагает Михайлов.
Это не история про "деньги любой ценой", а про подготовку к длительному периоду жесткой денежно-кредитной политики и стремление удержать ликвидность, прежде чем она окончательно разойдётся по более доходным инструментам, заключил он.
 
