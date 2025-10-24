Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Белоруссии заблокировали доступ к "ВКонтакте" - 24.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20251024/vkontakte-863911527.html
В Белоруссии заблокировали доступ к "ВКонтакте"
В Белоруссии заблокировали доступ к "ВКонтакте" - 24.10.2025, ПРАЙМ
В Белоруссии заблокировали доступ к "ВКонтакте"
Доступ к "ВКонтакте" заблокирован в Белоруссии на основании представления КГБ страны, сообщает государственный медиахолдинг Белтелерадиокомпания. | 24.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-24T21:54+0300
2025-10-24T21:54+0300
происшествия
технологии
белоруссия
вконтакте
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/83560/15/835601576_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_43a3c9e282b52b42f74c4fa1a3cb8f6d.jpg
МИНСК, 24 окт – ПРАЙМ. Доступ к "ВКонтакте" заблокирован в Белоруссии на основании представления КГБ страны, сообщает государственный медиахолдинг Белтелерадиокомпания. "В Беларуси заблокирован доступ к "ВКонтакте"… На основании представления Комитета государственной безопасности доступ к информационному ресурсу ограничен", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале медиахолдинга. Сообщение сопровождается скриншотом "Списка ограниченного доступа" интернет-ресурсов, который формирует республиканское унитарное предприятие по надзору за электросвязью "БелГИЭ". Согласно скриншоту, дата включения идентификатора ресурса vk.com в этот список - 24 октября 2025 года. "Длительность ограничения на данный момент неизвестна", - отмечается в сообщении.
https://1prime.ru/20251005/roskomnadzor--863176556.html
белоруссия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83560/15/835601576_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_40632b5bd2c1b30760979b0e66c240e0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, белоруссия, вконтакте, в мире
Происшествия, Технологии, БЕЛОРУССИЯ, ВКонтакте, В мире
21:54 24.10.2025
 
В Белоруссии заблокировали доступ к "ВКонтакте"

В Белоруссии на основании представления КГБ страны заблокировали доступ к "ВКонтакте"

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкОфис VK
Офис VK - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2025
Офис VK. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МИНСК, 24 окт – ПРАЙМ. Доступ к "ВКонтакте" заблокирован в Белоруссии на основании представления КГБ страны, сообщает государственный медиахолдинг Белтелерадиокомпания.
Беларуси заблокирован доступ к "ВКонтакте"… На основании представления Комитета государственной безопасности доступ к информационному ресурсу ограничен", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале медиахолдинга.
Сообщение сопровождается скриншотом "Списка ограниченного доступа" интернет-ресурсов, который формирует республиканское унитарное предприятие по надзору за электросвязью "БелГИЭ". Согласно скриншоту, дата включения идентификатора ресурса vk.com в этот список - 24 октября 2025 года.
"Длительность ограничения на данный момент неизвестна", - отмечается в сообщении.
Мессенджер Telegram - ПРАЙМ, 1920, 05.10.2025
Роскомнадзор напомнил о правилах регистрации крупных Telegram-каналов
5 октября, 14:38
 
ПроисшествияТехнологииБЕЛОРУССИЯВКонтактеВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала