В Белоруссии заблокировали доступ к "ВКонтакте"
Доступ к "ВКонтакте" заблокирован в Белоруссии на основании представления КГБ страны, сообщает государственный медиахолдинг Белтелерадиокомпания. | 24.10.2025, ПРАЙМ
МИНСК, 24 окт – ПРАЙМ. Доступ к "ВКонтакте" заблокирован в Белоруссии на основании представления КГБ страны, сообщает государственный медиахолдинг Белтелерадиокомпания. "В Беларуси заблокирован доступ к "ВКонтакте"… На основании представления Комитета государственной безопасности доступ к информационному ресурсу ограничен", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале медиахолдинга. Сообщение сопровождается скриншотом "Списка ограниченного доступа" интернет-ресурсов, который формирует республиканское унитарное предприятие по надзору за электросвязью "БелГИЭ". Согласно скриншоту, дата включения идентификатора ресурса vk.com в этот список - 24 октября 2025 года. "Длительность ограничения на данный момент неизвестна", - отмечается в сообщении.
