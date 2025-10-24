https://1prime.ru/20251024/vostok-863872529.html

На Дальнем Востоке построят 388 служебных квартир для таможенников

2025-10-24T07:49+0300

экономика

россия

дальний восток

приморский край

бурятия

ВЛАДИВОСТОК, 24 окт - ПРАЙМ. Проект по строительству 388 служебных квартир для таможенников в период прохождения службы реализуется на Дальнем Востоке, сообщил начальник Дальневосточного таможенного управления, генерал-лейтенант таможенной службы Дмитрий Жуков. "В настоящее время реализуется проект по строительству 388 служебных квартир, которые будут предоставляться в период прохождения службы нашим должностным лицам", - сообщил он. Проект реализуется в Приморском крае, Забайкальском крае, Сахалинской области, а также в республике Бурятия.

