На Дальнем Востоке построят 388 служебных квартир для таможенников - 24.10.2025, ПРАЙМ
На Дальнем Востоке построят 388 служебных квартир для таможенников
На Дальнем Востоке построят 388 служебных квартир для таможенников - 24.10.2025, ПРАЙМ
На Дальнем Востоке построят 388 служебных квартир для таможенников
Проект по строительству 388 служебных квартир для таможенников в период прохождения службы реализуется на Дальнем Востоке, сообщил начальник Дальневосточного... | 24.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-24T07:49+0300
2025-10-24T07:49+0300
экономика
россия
дальний восток
приморский край
бурятия
ВЛАДИВОСТОК, 24 окт - ПРАЙМ. Проект по строительству 388 служебных квартир для таможенников в период прохождения службы реализуется на Дальнем Востоке, сообщил начальник Дальневосточного таможенного управления, генерал-лейтенант таможенной службы Дмитрий Жуков. "В настоящее время реализуется проект по строительству 388 служебных квартир, которые будут предоставляться в период прохождения службы нашим должностным лицам", - сообщил он. Проект реализуется в Приморском крае, Забайкальском крае, Сахалинской области, а также в республике Бурятия.
дальний восток
приморский край
бурятия
россия, дальний восток, приморский край, бурятия
Экономика, РОССИЯ, Дальний Восток, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Бурятия
07:49 24.10.2025
 
На Дальнем Востоке построят 388 служебных квартир для таможенников

На Дальнем Востоке построят 388 служебных квартир для таможенников

ВЛАДИВОСТОК, 24 окт - ПРАЙМ. Проект по строительству 388 служебных квартир для таможенников в период прохождения службы реализуется на Дальнем Востоке, сообщил начальник Дальневосточного таможенного управления, генерал-лейтенант таможенной службы Дмитрий Жуков.
"В настоящее время реализуется проект по строительству 388 служебных квартир, которые будут предоставляться в период прохождения службы нашим должностным лицам", - сообщил он.
Проект реализуется в Приморском крае, Забайкальском крае, Сахалинской области, а также в республике Бурятия.
 
Заголовок открываемого материала