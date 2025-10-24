https://1prime.ru/20251024/vostok-863872529.html
На Дальнем Востоке построят 388 служебных квартир для таможенников
ВЛАДИВОСТОК, 24 окт - ПРАЙМ. Проект по строительству 388 служебных квартир для таможенников в период прохождения службы реализуется на Дальнем Востоке, сообщил начальник Дальневосточного таможенного управления, генерал-лейтенант таможенной службы Дмитрий Жуков.
"В настоящее время реализуется проект по строительству 388 служебных квартир, которые будут предоставляться в период прохождения службы нашим должностным лицам", - сообщил он.
Проект реализуется в Приморском крае, Забайкальском крае, Сахалинской области, а также в республике Бурятия.
