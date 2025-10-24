Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ВТБ объяснили, почему банки стали поднимать ставки по вкладам - 24.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251024/vtb-863876360.html
В ВТБ объяснили, почему банки стали поднимать ставки по вкладам
В ВТБ объяснили, почему банки стали поднимать ставки по вкладам - 24.10.2025, ПРАЙМ
В ВТБ объяснили, почему банки стали поднимать ставки по вкладам
Российские банки после длительного снижения ставок по вкладам начали их повышать в рамках ранних предновогодних предложений с учетом конкуренции в отношении... | 24.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-24T10:03+0300
2025-10-24T10:03+0300
экономика
банки
финансы
россия
втб
банк россия
сбербанк
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/06/854049505_39:0:3375:1876_1920x0_80_0_0_bf81cb96617dcc923dad5533ab29340d.jpg
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Российские банки после длительного снижения ставок по вкладам начали их повышать в рамках ранних предновогодних предложений с учетом конкуренции в отношении сберегательных продуктов в конце года, сообщил журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. Ранее ряд российских банков, в том числе Сбербанк, ВТБ и "Дом.РФ", повысили ставки по некоторым вкладам в преддверии заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке. "Воспринимайте это как ранние начала предновогодних предложений… Все банки, и мы тоже фиксируемся на повышении краткосрочных депозитов до 6 месяцев. В этой ситуации мы де-факто переориентируем основной спрос клиентов на короткие депозиты. Воспринимайте это как начало предновогодних предложений с учетом высокой конкуренции, повышенного спроса на сберегательные продукты, которые в четвертом квартале каждый год происходят", - сказал он. Банк России по итогам заседания совета директоров в сентябре ожидаемо снизил ключевую ставку - третий раз подряд, на 1 процентный пункт - до 17% годовых. Также регулятор сохранил нейтральный сигнал и не указал ожидаемую направленность своих шагов. Ближайшее заседание совета директоров регулятора по ключевой ставке состоится уже в эту пятницу.
https://1prime.ru/20251024/vklady-863853929.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/06/854049505_457:0:2958:1876_1920x0_80_0_0_1aff3b79ff393596ce1b7d59f3334756.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банки, финансы, россия, втб, банк россия, сбербанк
Экономика, Банки, Финансы, РОССИЯ, ВТБ, банк Россия, Сбербанк
10:03 24.10.2025
 
В ВТБ объяснили, почему банки стали поднимать ставки по вкладам

ВТБ: банки стали поднимать ставки по вкладам в виде новогодних предложений

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска банка ВТБ
Вывеска банка ВТБ - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2025
Вывеска банка ВТБ. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Российские банки после длительного снижения ставок по вкладам начали их повышать в рамках ранних предновогодних предложений с учетом конкуренции в отношении сберегательных продуктов в конце года, сообщил журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.
Ранее ряд российских банков, в том числе Сбербанк, ВТБ и "Дом.РФ", повысили ставки по некоторым вкладам в преддверии заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке.
"Воспринимайте это как ранние начала предновогодних предложений… Все банки, и мы тоже фиксируемся на повышении краткосрочных депозитов до 6 месяцев. В этой ситуации мы де-факто переориентируем основной спрос клиентов на короткие депозиты. Воспринимайте это как начало предновогодних предложений с учетом высокой конкуренции, повышенного спроса на сберегательные продукты, которые в четвертом квартале каждый год происходят", - сказал он.
Банк России по итогам заседания совета директоров в сентябре ожидаемо снизил ключевую ставку - третий раз подряд, на 1 процентный пункт - до 17% годовых. Также регулятор сохранил нейтральный сигнал и не указал ожидаемую направленность своих шагов. Ближайшее заседание совета директоров регулятора по ключевой ставке состоится уже в эту пятницу.
График вкладов и инвестиций - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2025
"Любой ценой": зачем банки стягивают деньги вкладчиков
02:02
 
ЭкономикаБанкиФинансыРОССИЯВТБбанк РоссияСбербанк
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала