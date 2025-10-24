https://1prime.ru/20251024/vtb-863876360.html

В ВТБ объяснили, почему банки стали поднимать ставки по вкладам

МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Российские банки после длительного снижения ставок по вкладам начали их повышать в рамках ранних предновогодних предложений с учетом конкуренции в отношении сберегательных продуктов в конце года, сообщил журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. Ранее ряд российских банков, в том числе Сбербанк, ВТБ и "Дом.РФ", повысили ставки по некоторым вкладам в преддверии заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке. "Воспринимайте это как ранние начала предновогодних предложений… Все банки, и мы тоже фиксируемся на повышении краткосрочных депозитов до 6 месяцев. В этой ситуации мы де-факто переориентируем основной спрос клиентов на короткие депозиты. Воспринимайте это как начало предновогодних предложений с учетом высокой конкуренции, повышенного спроса на сберегательные продукты, которые в четвертом квартале каждый год происходят", - сказал он. Банк России по итогам заседания совета директоров в сентябре ожидаемо снизил ключевую ставку - третий раз подряд, на 1 процентный пункт - до 17% годовых. Также регулятор сохранил нейтральный сигнал и не указал ожидаемую направленность своих шагов. Ближайшее заседание совета директоров регулятора по ключевой ставке состоится уже в эту пятницу.

