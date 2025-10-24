https://1prime.ru/20251024/vtb-863876676.html

ВТБ предсказал сложное заседание ЦБ по ключевой ставке

банки

финансы

втб

банк россия

МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Банк России на заседании в пятницу оставит ключевую ставку на уровне 17%, заседание будет "очень сложным" для совета директоров, сказал журналистам первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов. "Я считаю, что... заседание будет очень сложным для совета директоров ЦБ, потому что очень много разнонаправленной информации. Отсутствуют жесткие факты по поводу влияния изменений в Налоговый кодекс, которые вступают в силу с 1 января 2026 года", - сказал Пьянов. "Я сам буду с большим интересом следить за решением и за коммуникацией, которая будет сопровождать это решение на пресс-конференции. Соответственно, ВТБ прогнозирует, что ставка останется неизменной... Заседание – это тестирование совета директоров Банка России, жесткости собственного намерения достичь таргета по инфляции на конец следующего года, как показывал прогноз на прошлом базовом заседании", - добавил он. Первый зампред отметил, что если это намерение действительно сильное и бескомпромиссное, то он "искренне считает", что ставку нужно оставить неизменной. "Если допускается достижение таргета позднее и приоритет будет иметь, например, недопущение переохлаждения экономики, то возможно какое-то символическое снижение. Но у нас внутренний прогноз – сохранение ставки на неизменном уровне", - подытожил он. Банк России по итогам заседания совета директоров в сентябре ожидаемо снизил ключевую ставку - третий раз подряд, на 1 процентный пункт - до 17% годовых. Также регулятор сохранил нейтральный сигнал и не указал ожидаемую направленность своих шагов. Ближайшее заседание совета директоров регулятора по ключевой ставке состоится уже в эту пятницу, 24 октября.

