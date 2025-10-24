Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ВТБ заявили о сохранении "накопительного сезона" - 24.10.2025, ПРАЙМ
В ВТБ заявили о сохранении "накопительного сезона"
"Накопительный сезон" продолжается, несмотря на снижение ключевой ставки ЦБ РФ до 16,5%, сообщает пресс-служба ВТБ. | 24.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. "Накопительный сезон" продолжается, несмотря на снижение ключевой ставки ЦБ РФ до 16,5%, сообщает пресс-служба ВТБ. Банк России в пятницу принял решение снизить ключевую ставку до 16,5% с 17%. "Несмотря на то, что ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 16,5%, у розничных клиентов остается возможность войти в "накопительный сезон" и получить большой пассивный доход до конца года", - приводятся в сообщении слова вице-президента ВТБ Алексея Охорзина. Рынок рублевых сбережений после замедления в августе-сентябре снова перейдет к росту в октябре-ноябре, несмотря на снижение ключевой ставки, отмечает ВТБ. Этому будет способствовать традиционная сезонная активность банков и вкладчиков в четвертом квартале. Темпы прироста будут сравнительно невысокими на фоне прошлых месяцев – около 0,2-0,4% – но тренд на накопления продолжится. "Банки сохраняют фокус на краткосрочном привлечении – самые высокие ставки по вкладам приходятся на сроки до 4 месяцев. На этом фоне число вкладчиков продолжит расти", - говорится в сообщении.
14:41 24.10.2025
 
В ВТБ заявили о сохранении "накопительного сезона"

ВТБ: накопительный сезон продолжается, несмотря на снижение ключевой ставки

МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. "Накопительный сезон" продолжается, несмотря на снижение ключевой ставки ЦБ РФ до 16,5%, сообщает пресс-служба ВТБ.
Банк России в пятницу принял решение снизить ключевую ставку до 16,5% с 17%.
"Несмотря на то, что ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 16,5%, у розничных клиентов остается возможность войти в "накопительный сезон" и получить большой пассивный доход до конца года", - приводятся в сообщении слова вице-президента ВТБ Алексея Охорзина.
Рынок рублевых сбережений после замедления в августе-сентябре снова перейдет к росту в октябре-ноябре, несмотря на снижение ключевой ставки, отмечает ВТБ. Этому будет способствовать традиционная сезонная активность банков и вкладчиков в четвертом квартале. Темпы прироста будут сравнительно невысокими на фоне прошлых месяцев – около 0,2-0,4% – но тренд на накопления продолжится.
"Банки сохраняют фокус на краткосрочном привлечении – самые высокие ставки по вкладам приходятся на сроки до 4 месяцев. На этом фоне число вкладчиков продолжит расти", - говорится в сообщении.
