Опрос показал, как россияне оценивают работу Путина - 24.10.2025
Опрос показал, как россияне оценивают работу Путина
Опрос показал, как россияне оценивают работу Путина - 24.10.2025, ПРАЙМ
Опрос показал, как россияне оценивают работу Путина
Большинство россиян (74,5%) одобряют работу президента РФ Владимира Путина, 77,8% респондентов доверяют главе государства, следует из результатов опроса... | 24.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-24T10:41+0300
2025-10-24T10:41+0300
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Большинство россиян (74,5%) одобряют работу президента РФ Владимира Путина, 77,8% респондентов доверяют главе государства, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ, опубликованных на его сайте. Семь из десяти россиян (74,5%) заявили, что одобряют деятельность Путина на посту президента, в то время как 15,6% оценили его работу негативно. Кроме того, 77,8% респондентов ответили, что доверяют главе государства, недоверие выразили 17,1% граждан. Работу правительства России одобряют 48,1% опрошенных, не одобряют - 21,5%. При этом о доверии главе кабмина РФ Михаилу Мишустину заявили 59% россиян, 20,3% ответили, что не доверяют ему. На вопрос, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы в Госдуму РФ состоялись в ближайшее воскресенье, 33,6% участников опроса назвали "Единую Россию", 11,4% - ЛДПР, 10,1% - КПРФ, 7,6% - партию "Новые люди", 4,5% - партию "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". Кроме того, 9,4% граждан РФ указали непарламентские партии. Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен с 13 по 19 октября среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по случайной выборке мобильных номеров. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.
россия, общество , рф, владимир путин, михаил мишустин, вциом, госдума, единая россия, политика
РОССИЯ, Общество , РФ, Владимир Путин, Михаил Мишустин, ВЦИОМ, Госдума, Единая Россия, политика
10:41 24.10.2025
 
Опрос показал, как россияне оценивают работу Путина

ВЦИОМ: Путину доверяют 77,8 процента россиян

МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Большинство россиян (74,5%) одобряют работу президента РФ Владимира Путина, 77,8% респондентов доверяют главе государства, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ, опубликованных на его сайте.
Семь из десяти россиян (74,5%) заявили, что одобряют деятельность Путина на посту президента, в то время как 15,6% оценили его работу негативно. Кроме того, 77,8% респондентов ответили, что доверяют главе государства, недоверие выразили 17,1% граждан.
Работу правительства России одобряют 48,1% опрошенных, не одобряют - 21,5%. При этом о доверии главе кабмина РФ Михаилу Мишустину заявили 59% россиян, 20,3% ответили, что не доверяют ему.
На вопрос, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы в Госдуму РФ состоялись в ближайшее воскресенье, 33,6% участников опроса назвали "Единую Россию", 11,4% - ЛДПР, 10,1% - КПРФ, 7,6% - партию "Новые люди", 4,5% - партию "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". Кроме того, 9,4% граждан РФ указали непарламентские партии.
Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен с 13 по 19 октября среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по случайной выборке мобильных номеров. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.
Путин назвал санкции против России попыткой оказать давление
Вчера, 19:51
 
