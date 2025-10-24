https://1prime.ru/20251024/vtsiom-863878680.html
Опрос показал, как россияне оценивают работу Путина
Опрос показал, как россияне оценивают работу Путина
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Большинство россиян (74,5%) одобряют работу президента РФ Владимира Путина, 77,8% респондентов доверяют главе государства, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ, опубликованных на его сайте. Семь из десяти россиян (74,5%) заявили, что одобряют деятельность Путина на посту президента, в то время как 15,6% оценили его работу негативно. Кроме того, 77,8% респондентов ответили, что доверяют главе государства, недоверие выразили 17,1% граждан. Работу правительства России одобряют 48,1% опрошенных, не одобряют - 21,5%. При этом о доверии главе кабмина РФ Михаилу Мишустину заявили 59% россиян, 20,3% ответили, что не доверяют ему. На вопрос, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы в Госдуму РФ состоялись в ближайшее воскресенье, 33,6% участников опроса назвали "Единую Россию", 11,4% - ЛДПР, 10,1% - КПРФ, 7,6% - партию "Новые люди", 4,5% - партию "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". Кроме того, 9,4% граждан РФ указали непарламентские партии. Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен с 13 по 19 октября среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по случайной выборке мобильных номеров. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.
