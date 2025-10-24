https://1prime.ru/20251024/vuchichi-863867032.html

Вучич заявил о росте цены на газ из России на 25-30%

Вучич заявил о росте цены на газ из России на 25-30% - 24.10.2025, ПРАЙМ

Вучич заявил о росте цены на газ из России на 25-30%

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что даже при обеспечении необходимых стране объемов газа от других поставщиков вместо РФ, Сербия будет платить на... | 24.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-24T00:50+0300

2025-10-24T00:50+0300

2025-10-24T00:50+0300

энергетика

газ

экономика

сербия

рф

белград

александр вучич

ес

ttf

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863867032.jpg?1761256217

БЕЛГРАД, 24 окт – ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что даже при обеспечении необходимых стране объемов газа от других поставщиков вместо РФ, Сербия будет платить на 25-30% больше нынешней цены, которая составляет сейчас 290 долларов за тысячу кубических метров. Ранее Совет Евросоюза утвердил поэтапный отказ от импорта газа из РФ с 1 января 2026 года на основании предложения Европейской комиссии, сохранив при этом переходный период для существующих контрактов до 1 января 2028 года. "Когда вы говорите, "импортируем от кого-то другого газ". Нелегко импортировать от кого-то другого газ. Россияне были надежными партнерами для нас. Не понимаю этой игры с неподписанием долгосрочного договора (договор о газоснабжении Сербии по его данным продлен до конца 2025 года – ред.), наверное, из-за давления в связи с "Нефтяной индустрией Сербии" (NIS), мне все равно, в итоге результат у нас нехорош по этому вопросу. Но они нам поставляли и поставляют газ регулярно, и я не могу слова сказать по этому поводу – надежные партнеры", - заявил Вучич в эфире Радио и телевидения Сербии. По его словам, официальный Белград должен работать над диверсификацией поставок энергоносителей, поэтому планирует строить соединительные газопроводы к Румынии и Северной Македонии, но проблема заключается в том, что "нет достаточных объемов газа" "Другая большая проблема – цена газа. Даже когда обеспечим достаточно газа, потому что в настоящий момент в (Трансадриатическом и Трансанатолийском газопроводах – ред.) TAP и TANAP его недостаточно, можем 1-1,3 миллиона кубометров (в сутки – ред.) получать, но нам нужно намного больше, зимой расходуем 17 миллионов кубометров (в сутки – ред.), возникает вопрос – какой будет цена. По расчетной "нефтяной формуле", по которой покупаем сейчас у россиян, мы платим сейчас 290 долларов за тысячу кубических метров, а 390 долларов составляет цена на голландской бирже TTF, рыночная цена, мы платили бы на 25-30% больше", - подчеркнул сербский лидер. Он напомнил, что теплоэлектростанции в Панчево и Нови-Саде также производят необходимое Сербии электричество и работают на природном газе, от чего зависят промышленность, экономика, иностранные инвестиции. По его данным, Сербия сейчас расходует 2,7 миллиарда кубических метров газа в год, и в дальнейшем ей требуется 3 миллиарда. При этом сербский лидер призвал граждан не волноваться, пообещал, что вопросы энергоснабжения будут и дальше обсуждаться властями в поисках решения.

сербия

рф

белград

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, сербия, рф, белград, александр вучич, ес, ttf