Вучич рассчитывает подписать новый договор с Россией по газу до конца года

БЕЛГРАД, 24 окт – ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что рассчитывает подписать новый договор на поставки газа из РФ до конца этого года, что в условиях постепенного запрета ЕС на транзит российского газа обеспечит им страну до конца 2027 года. Ранее Совет Евросоюза утвердил поэтапный отказ от импорта газа из РФ с 1 января 2026 года на основании предложения Европейской комиссии, сохранив при этом переходный период для существующих контрактов до 1 января 2028 года. "Это начинает действовать с 1 января 2026 года для тех, кто подписывал бы новые договоры с 1 января. Но посмотрите – мы страна между двумя членами ЕС (Болгарией и Венгрией – ред.). У венгров есть долгосрочный договор (с "Газпромом" – ред.), а на основании чего, как и что будет у нас, если нет долгосрочного договора. Рассчитываем, что получим его до конца года, и мы спокойны до конца 2027 года, но как будем это решать через год?" - сказал Вучич в эфире Радио и телевидения Сербии. Ранее он напомнил в телеэфире о продлении договора о газоснабжении Сербии с "Газпромом" лишь до конца 2025 года. "Откуда взять газ, из (терминала для сжиженного природного газа – ред.) Александруполиса? Он не работает, сейчас в ремонте. Я предлагал грекам войти в долю 3-5% акций в Александруполисе, чтобы у нас мог быть и СПГ", - подчеркнул сербский лидер. Он напомнил, что у Сербии ранее был только старый газопровод из Венгрии, в 2021 году она построила и запустила новый газопровод, который через ГТС Болгарии доставляет российский газ из "Турецкого потока", затем построила соединительный газопровод-интерконнектор с Болгарией, по которому сейчас получает азербайджанский газ в объеме 1,3 миллиона кубометров в сутки, "но нужны еще интерконнекторы, и еще нужен газ". Вучич отметил, что и Босния и Герцеговина в настоящее время получает газ из Сербии и зависит от этих поставок. По его данным, Сербия сейчас расходует 2,7 миллиарда кубических метров газа в год, и в дальнейшем ей требуется 3 миллиарда. Нынешний договор на поставки газа из РФ обеспечивает свыше 80% потребностей страны. Председатель скупщины (спикер парламента) Сербии Ана Брнабич ранее назвала запрет ЕС на транзит российского газа катастрофической новостью для ее страны. Министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович указала, что ситуация с запретом на транзит российского газа в ЕС почти безвыходная для Сербии.

