Рубль в начале торгов пятницы слабеет к юаню

2025-10-24T10:06+0300

рынок

МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Рубль в начале торгов пятницы слабеет к юаню: курс китайской валюты повышается до 11,39 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.01 мск рос на 1 копейку по отношению к уровню предыдущего закрытия, до 11,39 рубля.

Новости

