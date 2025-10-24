https://1prime.ru/20251024/yuan-863876528.html
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Рубль в начале торгов пятницы слабеет к юаню: курс китайской валюты повышается до 11,39 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.01 мск рос на 1 копейку по отношению к уровню предыдущего закрытия, до 11,39 рубля.
