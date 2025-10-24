https://1prime.ru/20251024/zakharova-863904039.html

Россия ответит на очередной пакет санкций ЕС, заявила Захарова

Россия даст ответ на очередной санкционный "пакет" Евросоюза, последуют действенные жесткие шаги, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Россия даст ответ на очередной санкционный "пакет" Евросоюза, последуют действенные жесткие шаги, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Глава евродипломатии Кая Каллас в четверг отметила, что Европейский союз принял 19-й пакет санкций против Российской Федерации. "Россия решительно осуждает любые нелегитимные односторонние принудительные меры. Все больше стран разделяют и поддерживают такой подход. Разумеется, с нашей стороны в ответ на очередной санкционный "пакет" Евросоюза последуют действенные жесткие шаги", - говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД РФ. В Российской Федерации не раз заявляли, что государство справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве подчеркивали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Российский президент Владимир Путин ранее констатировал, что политика сдерживания и ослабления Российской Федерации - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

