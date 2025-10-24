Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия ответит на очередной пакет санкций ЕС, заявила Захарова - 24.10.2025
Россия ответит на очередной пакет санкций ЕС, заявила Захарова
Россия ответит на очередной пакет санкций ЕС, заявила Захарова - 24.10.2025, ПРАЙМ
Россия ответит на очередной пакет санкций ЕС, заявила Захарова
Россия даст ответ на очередной санкционный "пакет" Евросоюза, последуют действенные жесткие шаги, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. | 24.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-24T17:49+0300
2025-10-24T17:49+0300
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Россия даст ответ на очередной санкционный "пакет" Евросоюза, последуют действенные жесткие шаги, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Глава евродипломатии Кая Каллас в четверг отметила, что Европейский союз принял 19-й пакет санкций против Российской Федерации. "Россия решительно осуждает любые нелегитимные односторонние принудительные меры. Все больше стран разделяют и поддерживают такой подход. Разумеется, с нашей стороны в ответ на очередной санкционный "пакет" Евросоюза последуют действенные жесткие шаги", - говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД РФ. В Российской Федерации не раз заявляли, что государство справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве подчеркивали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Российский президент Владимир Путин ранее констатировал, что политика сдерживания и ослабления Российской Федерации - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
17:49 24.10.2025
 
Россия ответит на очередной пакет санкций ЕС, заявила Захарова

Захарова: Россия предпримет действенные шаги на новый пакет санкций ЕС

© РИА Новости . Станислав Красильников
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Россия даст ответ на очередной санкционный "пакет" Евросоюза, последуют действенные жесткие шаги, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Глава евродипломатии Кая Каллас в четверг отметила, что Европейский союз принял 19-й пакет санкций против Российской Федерации.
"Россия решительно осуждает любые нелегитимные односторонние принудительные меры. Все больше стран разделяют и поддерживают такой подход. Разумеется, с нашей стороны в ответ на очередной санкционный "пакет" Евросоюза последуют действенные жесткие шаги", - говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД РФ.
В Российской Федерации не раз заявляли, что государство справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве подчеркивали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Российский президент Владимир Путин ранее констатировал, что политика сдерживания и ослабления Российской Федерации - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Во Франции раскрыли причину провала дерзкого плана ЕС против России
Во Франции раскрыли причину провала дерзкого плана ЕС против России
