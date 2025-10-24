В Госдуму внесли проект об узаконивании прав граждан на землю

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
2025-10-24T20:17+0300
2025-10-24T20:17+0300
политика
общество
россия
госдума
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, направленный на устранение противоречий в законодательстве в части прав граждан на землю, следует из базы данных нижней палаты парламента. Документ решает вопрос узаконивания фактически сложившихся прав граждан на землю, сообщил журналистам один из его авторов председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Он обратил внимание, что многие россияне десятилетиями пользовались земельными участками, полученными еще в советский период, оформив их на праве бессрочного пользования или пожизненного владения. Однако при попытке перевести эти участки в собственность граждане сталкивались с отказами из-за формального ограничения. Согласно Земельному кодексу (ЗК), землю сейчас бесплатно можно получить только один раз. "Оно придумано для новых случаев - когда человек просит участок от государства", - напомнил депутат. При этом в законе о введении ЗК в действие описаны ситуации, когда человек уже пользуется участком (например, еще с советских времен) и просто хочет оформить его в собственность. "Там про "один раз" ничего не сказано. Из-за этого чиновники часто отказывали людям, ссылаясь на общее правило из кодекса", - заметил Гаврилов. Законопроект, по его словам, как раз решает этот конфликт между двумя законами, прямо прописывая, что, если человек оформляет уже используемый участок, правило "один раз" не действует. "То есть он не получает новый надел, а просто закрепляет то, что и так давно принадлежит ему по факту", - объяснил глава комитета. Теперь оформление земли, находящейся в фактическом пользовании, в случае принятия законопроекта перестанет зависеть от того, воспользовался ли гражданин правом на бесплатное получение другого участка ранее, продолжил он. "Такое уточнение защищает прежде всего пенсионеров, работников бывших совхозов, садоводов, наследников владельцев старых участков, которые годами не могли узаконить свое владение. Законопроект решает вопрос юридической определенности для сотен тысяч граждан, чьи права до сих пор существовали только на бумаге или в виде архивных актов", - подчеркнул парламентарий. В целом цель законопроекта исключительно правовая - привести действующее законодательство в логическую систему, где каждое положение имеет свое четкое место и исключает дублирование, заверил Гаврилов. "Иначе говоря, документ делает то, чего граждане ждали много лет: ставит точку в истории споров между правом пользования и правом собственности, превращая фактическое владение в законное", - добавил он.
общество , россия, госдума
Политика, Общество , РОССИЯ, Госдума
20:17 24.10.2025
 
В Госдуму внесли проект об узаконивании прав граждан на землю

В ГД внесли проект, направленный на устранение противоречий в законе в части прав на землю

Дума
Дума
