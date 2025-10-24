Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Защита экс-вице-губернатора Петербурга обжаловала приговор в кассации - 24.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251024/zaschita-863869731.html
Защита экс-вице-губернатора Петербурга обжаловала приговор в кассации
Защита экс-вице-губернатора Петербурга обжаловала приговор в кассации - 24.10.2025, ПРАЙМ
Защита экс-вице-губернатора Петербурга обжаловала приговор в кассации
Защита бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Владимира Лавленцева, получившего 13 лет за четыре эпизода растраты и мошенничество на 3,3 миллиарда рублей,... | 24.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-24T04:39+0300
2025-10-24T04:39+0300
общество
экономика
финансы
москва
санкт-петербург
геннадий тимченко
мосгорсуд
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863869731.jpg?1761269957
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Защита бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Владимира Лавленцева, получившего 13 лет за четыре эпизода растраты и мошенничество на 3,3 миллиарда рублей, обжаловала приговор в кассации, сказано в материалах суда, с которыми ознакомилось РИА Новости. "В суде зарегистрирована кассационная жалоба", - сказано в материалах. Дата ее рассмотрения пока не назначена. Ранее защита бывшего чиновника настаивала на замене срока на условный или отмене приговора, ссылаясь на многочисленные смягчающие обстоятельства и возмещение ущерба ряду потерпевших. Апелляционная инстанция Мосгорсуда, однако, оставила срок в силе, хотя и снизила сумму штрафа, который изначально составлял 132 миллиона рублей. Помимо этого, суд на три года после освобождения запретил ему занимать должности, связанные с исполнением распорядительных и финансово-хозяйственных функций в коммерческих организациях. Приговор Лавленцеву вынес Тверской суд Москвы 21 ноября 2024 года, суд также взыскал с него 2,685 миллиарда рублей по иску бизнесмена Геннадия Тимченко. Другого фигуранта, бывшего гендиректора "СКА Арены" Игоря Забирана, суд отправил в колонию на 7,5 лет со штрафом в 54 миллиона рублей. Оба фигуранта признали вину в полном объеме. Лавленцев занимал должность вице-губернатора Санкт-Петербурга в 2013-2014 годах, курируя вопросы ЖКХ, благоустройства и энергетики, инкриминируемые ему преступления были совершены впоследствии. В октябре 2023 года Арбитражный суд Москвы признал его банкротом по иску бывшего делового партнера Тимченко.
москва
санкт-петербург
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , финансы, москва, санкт-петербург, геннадий тимченко, мосгорсуд
Общество , Экономика, Финансы, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Геннадий Тимченко, Мосгорсуд
04:39 24.10.2025
 
Защита экс-вице-губернатора Петербурга обжаловала приговор в кассации

Защита экс-вице-губернатора Петербурга Лавленцева обжаловала приговор в кассации

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Защита бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Владимира Лавленцева, получившего 13 лет за четыре эпизода растраты и мошенничество на 3,3 миллиарда рублей, обжаловала приговор в кассации, сказано в материалах суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"В суде зарегистрирована кассационная жалоба", - сказано в материалах. Дата ее рассмотрения пока не назначена.
Ранее защита бывшего чиновника настаивала на замене срока на условный или отмене приговора, ссылаясь на многочисленные смягчающие обстоятельства и возмещение ущерба ряду потерпевших. Апелляционная инстанция Мосгорсуда, однако, оставила срок в силе, хотя и снизила сумму штрафа, который изначально составлял 132 миллиона рублей. Помимо этого, суд на три года после освобождения запретил ему занимать должности, связанные с исполнением распорядительных и финансово-хозяйственных функций в коммерческих организациях.
Приговор Лавленцеву вынес Тверской суд Москвы 21 ноября 2024 года, суд также взыскал с него 2,685 миллиарда рублей по иску бизнесмена Геннадия Тимченко. Другого фигуранта, бывшего гендиректора "СКА Арены" Игоря Забирана, суд отправил в колонию на 7,5 лет со штрафом в 54 миллиона рублей.
Оба фигуранта признали вину в полном объеме.
Лавленцев занимал должность вице-губернатора Санкт-Петербурга в 2013-2014 годах, курируя вопросы ЖКХ, благоустройства и энергетики, инкриминируемые ему преступления были совершены впоследствии. В октябре 2023 года Арбитражный суд Москвы признал его банкротом по иску бывшего делового партнера Тимченко.
 
ЭкономикаОбществоФинансыМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГГеннадий ТимченкоМосгорсуд
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала