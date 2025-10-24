https://1prime.ru/20251024/zelenskiy-863870177.html
"Не заинтересован в победе": Зеленский сделал резкое заявление про Китай
"Не заинтересован в победе": Зеленский сделал резкое заявление про Китай
Владимир Зеленский выразил недовольство позицией Китая в отношении помощи Украине, заявив об этом во время выступления на Европейском саммите в Брюсселе. | 24.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 24 октября — ПРАЙМ. Владимир Зеленский выразил недовольство позицией Китая в отношении помощи Украине, заявив об этом во время выступления на Европейском саммите в Брюсселе. "У нас даже нет постоянного диалога с (Председателем КНР. — Прим. Ред.) Си Цзиньпином. У нас были определенные телефонные разговоры, и он мне сказал, что не будет продавать оружие (России — Прим. Ред.). И я ничего не знаю про пакеты вооружений, но я знаю, что Китай помогает России и не заинтересован в нашей победе", — пожаловался онВчера представитель китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй сообщил РИА Новости, что Пекин считает, что решить украинский кризис помогут диалог и переговоры, а не санкции и давление. В сентябре президент США Дональд Трамп, выступая на Генассамблее ООН, назвал Китай и Индию "главными спонсорами" конфликта в Украине из-за их экономической связи с Россией. В июне Владимир Путин отметил, что Россия способна самостоятельно обеспечить свою безопасность и выполнить все задачи специальной военной операции.
"Не заинтересован в победе": Зеленский сделал резкое заявление про Китай
