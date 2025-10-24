https://1prime.ru/20251024/zelenskiy-863870177.html

"Не заинтересован в победе": Зеленский сделал резкое заявление про Китай

"Не заинтересован в победе": Зеленский сделал резкое заявление про Китай - 24.10.2025, ПРАЙМ

"Не заинтересован в победе": Зеленский сделал резкое заявление про Китай

Владимир Зеленский выразил недовольство позицией Китая в отношении помощи Украине, заявив об этом во время выступления на Европейском саммите в Брюсселе. | 24.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-24T05:18+0300

2025-10-24T05:18+0300

2025-10-24T05:18+0300

мировая экономика

общество

китай

украина

брюссель

владимир зеленский

си цзиньпин

дональд трамп

оон

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg

МОСКВА, 24 октября — ПРАЙМ. Владимир Зеленский выразил недовольство позицией Китая в отношении помощи Украине, заявив об этом во время выступления на Европейском саммите в Брюсселе. "У нас даже нет постоянного диалога с (Председателем КНР. — Прим. Ред.) Си Цзиньпином. У нас были определенные телефонные разговоры, и он мне сказал, что не будет продавать оружие (России — Прим. Ред.). И я ничего не знаю про пакеты вооружений, но я знаю, что Китай помогает России и не заинтересован в нашей победе", — пожаловался онВчера представитель китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй сообщил РИА Новости, что Пекин считает, что решить украинский кризис помогут диалог и переговоры, а не санкции и давление. В сентябре президент США Дональд Трамп, выступая на Генассамблее ООН, назвал Китай и Индию "главными спонсорами" конфликта в Украине из-за их экономической связи с Россией. В июне Владимир Путин отметил, что Россия способна самостоятельно обеспечить свою безопасность и выполнить все задачи специальной военной операции.

https://1prime.ru/20251023/zelenskiy-863863183.html

https://1prime.ru/20251023/zelenskiy-863852567.html

китай

украина

брюссель

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , китай, украина, брюссель, владимир зеленский, си цзиньпин, дональд трамп, оон