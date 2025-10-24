Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Не заинтересован в победе": Зеленский сделал резкое заявление про Китай - 24.10.2025
https://1prime.ru/20251024/zelenskiy-863870177.html
"Не заинтересован в победе": Зеленский сделал резкое заявление про Китай
Владимир Зеленский выразил недовольство позицией Китая в отношении помощи Украине, заявив об этом во время выступления на Европейском саммите в Брюсселе. | 24.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-24T05:18+0300
2025-10-24T05:18+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg
МОСКВА, 24 октября — ПРАЙМ. Владимир Зеленский выразил недовольство позицией Китая в отношении помощи Украине, заявив об этом во время выступления на Европейском саммите в Брюсселе. "У нас даже нет постоянного диалога с (Председателем КНР. — Прим. Ред.) Си Цзиньпином. У нас были определенные телефонные разговоры, и он мне сказал, что не будет продавать оружие (России — Прим. Ред.). И я ничего не знаю про пакеты вооружений, но я знаю, что Китай помогает России и не заинтересован в нашей победе", — пожаловался он

Вчера представитель китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй сообщил РИА Новости, что Пекин считает, что решить украинский кризис помогут диалог и переговоры, а не санкции и давление. В сентябре президент США Дональд Трамп, выступая на Генассамблее ООН, назвал Китай и Индию "главными спонсорами" конфликта в Украине из-за их экономической связи с Россией. В июне Владимир Путин отметил, что Россия способна самостоятельно обеспечить свою безопасность и выполнить все задачи специальной военной операции.
05:18 24.10.2025
 
"Не заинтересован в победе": Зеленский сделал резкое заявление про Китай

Зеленский заявил о нежелании Китая помогать Украине

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 24 октября — ПРАЙМ. Владимир Зеленский выразил недовольство позицией Китая в отношении помощи Украине, заявив об этом во время выступления на Европейском саммите в Брюсселе.
"У нас даже нет постоянного диалога с (Председателем КНР. — Прим. Ред.) Си Цзиньпином. У нас были определенные телефонные разговоры, и он мне сказал, что не будет продавать оружие (России — Прим. Ред.). И я ничего не знаю про пакеты вооружений, но я знаю, что Китай помогает России и не заинтересован в нашей победе", — пожаловался он
На Западе рассказали о катастрофе для Зеленского
Вчера, 22:39
Вчера, 22:39
Вчера представитель китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй сообщил РИА Новости, что Пекин считает, что решить украинский кризис помогут диалог и переговоры, а не санкции и давление.
В сентябре президент США Дональд Трамп, выступая на Генассамблее ООН, назвал Китай и Индию "главными спонсорами" конфликта в Украине из-за их экономической связи с Россией. В июне Владимир Путин отметил, что Россия способна самостоятельно обеспечить свою безопасность и выполнить все задачи специальной военной операции.
Зеленский сделал заявление о территориях
Вчера, 16:45
Вчера, 16:45
 
