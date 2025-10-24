https://1prime.ru/20251024/zelenskiy-863872082.html

Журналист раскритиковал Зеленского за слова о Путине и Трампе

МОСКВА, 24 октября — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X выразил мнение, что Владимир Зеленский стремится привлечь к себе внимание, заявив о якобы срыве встречи между президентом России Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в Будапеште. "Киевский диктатор утверждает, что "сорвал" встречу президентов Трампа и Путина. Это, конечно, полная ложь, он тут ни при чем. Но правда никогда не останавливала этого типа на каблуках от представления на публику", — написал Боуз. Выступая на пресс-конференции в Брюсселе, лидер киевского режима заявил, что отмена встречи двух руководителей в Будапеште якобы стала следствием его обсуждений с европейскими партнерами. В четверг вечером Каролин Левитт, официальный представитель Белого дома, подтвердила, что США не отказываются от планов организовать встречу между двумя государствами. Комментируя отмену встречи, президент Путин предположил, что Трамп, возможно, подразумевал перенести ее. Он также отметил, что во время телефонного разговора с американским лидером, тот сам предложил провести саммит в Будапеште. Российский лидер подчеркнул, что было бы ошибкой подходить к такому мероприятию без должной подготовки. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее отмечал, что, хотя организация саммита представляет значительные трудности, российская сторона сохраняет рабочий настрой. Венгрия также выразила готовность содействовать подготовке и проведению встречи.

