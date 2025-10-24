Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Костюмированный парад". Журналист поглумился над Зеленским и Карлом III
"Костюмированный парад". Журналист поглумился над Зеленским и Карлом III
"Костюмированный парад". Журналист поглумился над Зеленским и Карлом III - 24.10.2025, ПРАЙМ
"Костюмированный парад". Журналист поглумился над Зеленским и Карлом III
Встреча между Владимиром Зеленским и королем Великобритании Карлом III в Лондоне напоминает скорее комедию, высказал свое мнение ирландский журналист Чей Боуз в | 24.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-24T20:16+0300
2025-10-24T20:24+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/18/863907269_0:279:2031:1421_1920x0_80_0_0_c9e693a06be6d709202682f7b5842334.jpg
МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Встреча между Владимиром Зеленским и королем Великобритании Карлом III в Лондоне напоминает скорее комедию, высказал свое мнение ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X. "Двое неизбранных мошенников были замечены в Лондоне на костюмированном параде. Оба живут в домах, оплаченных награбленными деньгами. Оба зависят от подачек налогоплательщиков. Оба следуют чужому сценарию. Им обоим плевать на людей, финансирующих их роскошный образ жизни", — подчеркнул он. Владимир Зеленский прибыл в Великобританию для встречи с королем Карлом III. Прием был организован в Виндзорском замке перед планируемой встречей Зеленского с премьер-министром Киром Стармером. Очередной саммит так называемой "коалиции желающих" состоится в пятницу в Лондоне в смешанном формате. На этом саммите Стармер выступит с призывом о поставках Украине дальнобойного вооружения и об изъятии замороженных российских активов с целью передачи их Киеву. После предыдущей встречи Владимира Зеленского с королем Карлом III в июне британский политик Джордж Гэллоуэй усомнился в порядочности главы киевского режима и выразил надежду на то, что в Виндзорском замке "пересчитали ложки".
20:16 24.10.2025 (обновлено: 20:24 24.10.2025)
 
"Костюмированный парад". Журналист поглумился над Зеленским и Карлом III

Боуз сравнил встречу Зеленского с Карлом III в Британии с костюмированным парадом

© AP Photo / Aaron ChownВладимир Зеленский и король Великобритании Карл III в Виндзорском замке
Владимир Зеленский и король Великобритании Карл III в Виндзорском замке - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2025
Владимир Зеленский и король Великобритании Карл III в Виндзорском замке
© AP Photo / Aaron Chown
МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Встреча между Владимиром Зеленским и королем Великобритании Карлом III в Лондоне напоминает скорее комедию, высказал свое мнение ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.
"Двое неизбранных мошенников были замечены в Лондоне на костюмированном параде. Оба живут в домах, оплаченных награбленными деньгами. Оба зависят от подачек налогоплательщиков. Оба следуют чужому сценарию. Им обоим плевать на людей, финансирующих их роскошный образ жизни", — подчеркнул он.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2025
Журналист раскритиковал Зеленского за слова о Путине и Трампе
07:28
Владимир Зеленский прибыл в Великобританию для встречи с королем Карлом III. Прием был организован в Виндзорском замке перед планируемой встречей Зеленского с премьер-министром Киром Стармером.
Очередной саммит так называемой "коалиции желающих" состоится в пятницу в Лондоне в смешанном формате. На этом саммите Стармер выступит с призывом о поставках Украине дальнобойного вооружения и об изъятии замороженных российских активов с целью передачи их Киеву.
После предыдущей встречи Владимира Зеленского с королем Карлом III в июне британский политик Джордж Гэллоуэй усомнился в порядочности главы киевского режима и выразил надежду на то, что в Виндзорском замке "пересчитали ложки".
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2025
СМИ: Украина после саммита с участием Зеленского получила серьезный удар
06:33
 
ЛОНДОН ВЕЛИКОБРИТАНИЯ УКРАИНА Владимир Зеленский Карл III Кир Стармер
 
 
Заголовок открываемого материала