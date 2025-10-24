https://1prime.ru/20251024/zelenskiy-863908347.html
"Костюмированный парад". Журналист поглумился над Зеленским и Карлом III
"Костюмированный парад". Журналист поглумился над Зеленским и Карлом III
2025-10-24T20:16+0300
2025-10-24T20:16+0300
2025-10-24T20:24+0300
МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Встреча между Владимиром Зеленским и королем Великобритании Карлом III в Лондоне напоминает скорее комедию, высказал свое мнение ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X. "Двое неизбранных мошенников были замечены в Лондоне на костюмированном параде. Оба живут в домах, оплаченных награбленными деньгами. Оба зависят от подачек налогоплательщиков. Оба следуют чужому сценарию. Им обоим плевать на людей, финансирующих их роскошный образ жизни", — подчеркнул он. Владимир Зеленский прибыл в Великобританию для встречи с королем Карлом III. Прием был организован в Виндзорском замке перед планируемой встречей Зеленского с премьер-министром Киром Стармером. Очередной саммит так называемой "коалиции желающих" состоится в пятницу в Лондоне в смешанном формате. На этом саммите Стармер выступит с призывом о поставках Украине дальнобойного вооружения и об изъятии замороженных российских активов с целью передачи их Киеву. После предыдущей встречи Владимира Зеленского с королем Карлом III в июне британский политик Джордж Гэллоуэй усомнился в порядочности главы киевского режима и выразил надежду на то, что в Виндзорском замке "пересчитали ложки".
