2025-10-24T09:26+0300
МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Стоимость золота в пятницу утром снижается на уменьшении спроса на надежные активы в преддверии встречи лидеров Китая и США, которая, как ожидается, ослабит торговую напряженность между странами, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 9.06 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 35,34 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,85%, - до 4 110,26 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 1,49% - до 47,98 доллара за унцию. В четверг американский президент Дональд Трамп заявил, что ждет позитивного результата от встречи с лидером КНР Си Цзиньпином 30 октября. Белый дом объявил, что она состоится 30 октября в Южной Корее. "Встреча лидеров США и Китая имеет хорошие шансы на деэскалацию торговой напряженности, что оказывает поддержку доллару и снижает спрос на золото как на "актив-убежище", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика KCM Trade Тима Уотерера (Tim Waterer).
