https://1prime.ru/20251024/zoloto-863910118.html

Золото готовится завершить неделю снижением в пределах двух процентов

Золото готовится завершить неделю снижением в пределах двух процентов - 24.10.2025, ПРАЙМ

Золото готовится завершить неделю снижением в пределах двух процентов

Стоимость золота растет в пятницу вечером на статистических данных по макроэкономике США, однако готовится завершить неделю снижением в пределах 2%, следует из... | 24.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-24T21:15+0300

2025-10-24T21:15+0300

2025-10-24T21:15+0300

экономика

рынок

сша

китай

южная корея

дональд трамп

си цзиньпин

comex

торги

золото

https://cdnn.1prime.ru/img/83101/71/831017133_0:41:3001:1729_1920x0_80_0_0_4cbfb068592589358ae190266c0ed202.jpg

МОСКВА, 24 окт - ПРАЙМ. Стоимость золота растет в пятницу вечером на статистических данных по макроэкономике США, однако готовится завершить неделю снижением в пределах 2%, следует из данных торгов и комментариев аналитиков. По состоянию на 19.36 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 3,61 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,09%, - до 4 149,21 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,19% - до 48,61 доллара за унцию. "Золото и серебро подскочили после того, как базовый индекс потребительских цен за сентябрь оказался ниже ожиданий, однако этого, вероятно, недостаточно, чтобы полностью остановить распродажу на этой неделе. Динамика цен указывает на то, что золото и в особенности серебро, вероятно, должны ещё немного подешеветь, прежде чем начнётся рыночная консолидация", - приводит агентство Рейтер мнение независимого трейдера Тая Вонга (Tai Wong). По данным министерства труда США, годовая инфляция в стране по итогам сентября ускорилась до 3% с уровня предыдущего месяца в 2,9%. Значение сентября при этом стало самым высоким с января, когда инфляция также составляла 3%. За неделю золото подешевело на 1,42%, серебро - на 2,92%. Стоимость золота может сократиться вследствие уменьшения спроса на надежные активы в преддверии встречи лидеров Китая и США, которая, как ожидается, ослабит торговую напряженность между странами. Так, в четверг американский президент Дональд Трамп заявил, что ждет позитивного результата от встречи с лидером КНР Си Цзиньпином 30 октября. Белый дом объявил, что она состоится 30 октября в Южной Корее.

https://1prime.ru/20251022/rosstat-863816600.html

сша

китай

южная корея

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, сша, китай, южная корея, дональд трамп, си цзиньпин, comex, торги, золото