В аэропорту Краснодара ввели временные ограничения

25.10.2025
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Краснодара, сообщила Росавиация. "Аэропорт Краснодар ("Пашковский"). Введены временные ограничения (в дополнение к действующему NOTAM) на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении. Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
