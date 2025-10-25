Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В аэропорту Краснодара ввели временные ограничения - 25.10.2025
В аэропорту Краснодара ввели временные ограничения
В аэропорту Краснодара ввели временные ограничения - 25.10.2025, ПРАЙМ
В аэропорту Краснодара ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Краснодара, сообщила Росавиация. | 25.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-25T22:57+0300
2025-10-25T22:57+0300
бизнес
краснодар
росавиация
https://cdnn.1prime.ru/img/84266/35/842663594_0:173:3027:1876_1920x0_80_0_0_c678dae554f924ca8f3997237f6239a6.jpg
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Краснодара, сообщила Росавиация. "Аэропорт Краснодар ("Пашковский"). Введены временные ограничения (в дополнение к действующему NOTAM) на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении. Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
краснодар
бизнес, краснодар, росавиация
Бизнес, КРАСНОДАР, Росавиация
22:57 25.10.2025
 
В аэропорту Краснодара ввели временные ограничения

Росавиация: в аэропорту Краснодара сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

© Пресс-служба аэропорта Краснодара | Перейти в медиабанкАэропорт Краснодара
Аэропорт Краснодара
Аэропорт Краснодара. Архивное фото
© Пресс-служба аэропорта Краснодара
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Краснодара, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Краснодар ("Пашковский"). Введены временные ограничения (в дополнение к действующему NOTAM) на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
БизнесКРАСНОДАРРосавиация
 
 
