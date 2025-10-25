https://1prime.ru/20251025/aeroport-863935625.html

В аэропорту Краснодара ввели временные ограничения

В аэропорту Краснодара ввели временные ограничения - 25.10.2025, ПРАЙМ

В аэропорту Краснодара ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Краснодара, сообщила Росавиация. | 25.10.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Краснодара, сообщила Росавиация. "Аэропорт Краснодар ("Пашковский"). Введены временные ограничения (в дополнение к действующему NOTAM) на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении. Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

краснодар

2025

