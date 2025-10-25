https://1prime.ru/20251025/aeroport-863935772.html
Аэропорт Вильнюса приостановил полеты
2025-10-25T23:28+0300
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Аэропорт Вильнюса сообщил, что приостановил полеты из-за движения одного или нескольких аэростатов в направлении аэропорта. "Решение ввести ограничения в воздушном пространстве связаны с движением одного или более аэростатов в направлении аэропорта Вильнюса", - говорится в сообщении аэропорта в соцсети Facebook*. Отмечается, что ограничения будут действовать до 02.00 мск.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская