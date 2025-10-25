Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аэропорт Вильнюса приостановил полеты - 25.10.2025
Аэропорт Вильнюса приостановил полеты
Аэропорт Вильнюса сообщил, что приостановил полеты из-за движения одного или нескольких аэростатов в направлении аэропорта. | 25.10.2025
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Аэропорт Вильнюса сообщил, что приостановил полеты из-за движения одного или нескольких аэростатов в направлении аэропорта. "Решение ввести ограничения в воздушном пространстве связаны с движением одного или более аэростатов в направлении аэропорта Вильнюса", - говорится в сообщении аэропорта в соцсети Facebook*. Отмечается, что ограничения будут действовать до 02.00 мск.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
23:28 25.10.2025 (обновлено: 23:39 25.10.2025)
 
Аэропорт Вильнюса приостановил полеты

МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Аэропорт Вильнюса сообщил, что приостановил полеты из-за движения одного или нескольких аэростатов в направлении аэропорта.
"Решение ввести ограничения в воздушном пространстве связаны с движением одного или более аэростатов в направлении аэропорта Вильнюса", - говорится в сообщении аэропорта в соцсети Facebook*.
Отмечается, что ограничения будут действовать до 02.00 мск.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
