Аэропорт Вильнюса приостановил полеты

2025-10-25T23:28+0300

2025-10-25T23:28+0300

2025-10-25T23:39+0300

МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Аэропорт Вильнюса сообщил, что приостановил полеты из-за движения одного или нескольких аэростатов в направлении аэропорта. "Решение ввести ограничения в воздушном пространстве связаны с движением одного или более аэростатов в направлении аэропорта Вильнюса", - говорится в сообщении аэропорта в соцсети Facebook*. Отмечается, что ограничения будут действовать до 02.00 мск.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

