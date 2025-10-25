https://1prime.ru/20251025/aeroporty-863924024.html

В аэропортах Калуги и Ярославля сняли ограничения на полеты

МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Калуги и Ярославля, сообщили в Росавиации. "Аэропорты Калуга ("Грабцево")️, Ярославль ("Туношна"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов. Все аэропорты страны работают штатно", - говорится в сообщении.

