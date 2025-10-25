Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Володин рассказал о последствиях использования замороженных активов России - 25.10.2025
Володин рассказал о последствиях использования замороженных активов России
2025-10-25T12:26+0300
2025-10-25T12:26+0300
12:26 25.10.2025
 
Володин рассказал о последствиях использования замороженных активов России

Володин: за использование активов РФ придется платить будущим поколениям в ЕС

МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что за решения об использовании замороженных активов РФ придется отвечать не только тем, кто их принимает сегодня, но и будущим поколениям в ЕС.
"За такие решения придётся платить не только тем, кто их сегодня принимает, но и будущим поколениям", - написал он в своем канале в мессенджере Max.
В четверг страны ЕС на саммите не смогли согласовать предложение ЕК по использованию активов РФ на нужды Киева. Как следует из письменных выводов встречи, к вопросу о вариантах финансовой поддержки Украины решено вернуться на следующем заседании. Ранее премьер Бельгии заявлял, что все страны ЕС должны разделить риски в случае использования активов РФ. Он отметил, что Евросоюз должен готовиться к искам от западных компаний, которые потеряют свои активы в РФ в случае использования ЕС российских суверенных активов.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
 
Заголовок открываемого материала