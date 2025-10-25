Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Володин назвал использование замороженных российских активов воровством - 25.10.2025, ПРАЙМ
Володин назвал использование замороженных российских активов воровством
2025-10-25T12:28+0300
2025-10-25T12:28+0300
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Россия считает использование замороженных активов РФ не только нарушением международных законов, но и воровством, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Считаем такие действия не только нарушением международных законов, но и воровством. А если опустить дипломатический язык - открытым грабежом", - написал Володин в своем канале на платформе Мах, говоря о предложениях стран ЕС по использованию замороженных российских активов.
12:28 25.10.2025
 
Володин назвал использование замороженных российских активов воровством

© РИА Новости . Алексей Никольский
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Россия считает использование замороженных активов РФ не только нарушением международных законов, но и воровством, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Считаем такие действия не только нарушением международных законов, но и воровством. А если опустить дипломатический язык - открытым грабежом", - написал Володин в своем канале на платформе Мах, говоря о предложениях стран ЕС по использованию замороженных российских активов.
Володин рассказал о последствиях использования замороженных активов России
12:26
Володин рассказал о последствиях использования замороженных активов России
12:26
 
