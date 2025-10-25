https://1prime.ru/20251025/aktivy-863925467.html
Володин назвал использование замороженных российских активов воровством
25.10.2025

Володин назвал использование замороженных российских активов воровством

Россия считает использование замороженных активов РФ не только нарушением международных законов, но и воровством, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Россия считает использование замороженных активов РФ не только нарушением международных законов, но и воровством, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Считаем такие действия не только нарушением международных законов, но и воровством. А если опустить дипломатический язык - открытым грабежом", - написал Володин в своем канале на платформе Мах, говоря о предложениях стран ЕС по использованию замороженных российских активов.
