Европе придется вернуть украденные у России активы, заявил Володин - 25.10.2025
Европе придется вернуть украденные у России активы, заявил Володин
2025-10-25T12:31+0300
2025-10-25T12:31+0300
экономика
финансы
россия
вячеслав володин
госдума
замороженные российские активы
европа
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Европейским странам, замешанным в воровстве замороженных российских активов, придется вернуть украденное, выплатив куда большие суммы с процентами, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Европейским государствам, замешанным в воровстве, придётся это сделать, выплатив суммы куда большие, с начисленными процентами", - написал он в своем канале в мессенджере Max.
финансы, россия, вячеслав володин, госдума, замороженные российские активы, европа
Экономика, Финансы, РОССИЯ, Вячеслав Володин, Госдума, замороженные российские активы, ЕВРОПА
12:31 25.10.2025
 
Европе придется вернуть украденные у России активы, заявил Володин

Володин: ЕС придется вернуть украденные у РФ активы, выплатив куда большие суммы

МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Европейским странам, замешанным в воровстве замороженных российских активов, придется вернуть украденное, выплатив куда большие суммы с процентами, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Европейским государствам, замешанным в воровстве, придётся это сделать, выплатив суммы куда большие, с начисленными процентами", - написал он в своем канале в мессенджере Max.
