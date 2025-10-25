https://1prime.ru/20251025/aktivy-863925621.html
Европе придется вернуть украденные у России активы, заявил Володин
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Европейским странам, замешанным в воровстве замороженных российских активов, придется вернуть украденное, выплатив куда большие суммы с процентами, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Европейским государствам, замешанным в воровстве, придётся это сделать, выплатив суммы куда большие, с начисленными процентами", - написал он в своем канале в мессенджере Max.
