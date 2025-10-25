Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Reuters: США обсуждают использование российских активов для поддержки Киева - 25.10.2025
Reuters: США обсуждают использование российских активов для поддержки Киева
Reuters: США обсуждают использование российских активов для поддержки Киева - 25.10.2025, ПРАЙМ
Reuters: США обсуждают использование российских активов для поддержки Киева
Вашингтон начал внутренние обсуждения использования замороженных в США активов РФ для поддержки Украины, передаёт агентство Reuters со ссылкой на неназванных... | 25.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Вашингтон начал внутренние обсуждения использования замороженных в США активов РФ для поддержки Украины, передаёт агентство Reuters со ссылкой на неназванных американских чиновников. "Вашингтон начал внутренние обсуждения использования российских активов, находящихся в США, для поддержки военных усилий Украины", - говорится в сообщении.После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Официальный представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт в конце августа заявил, что с января отправлены Киеву 9 миллиардов евро доходов от замороженных российских активов.В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
15:22 25.10.2025 (обновлено: 15:28 25.10.2025)
 
Reuters: США обсуждают использование российских активов для поддержки Киева

Reuters: США обсуждают использование замороженных активов РФ для поддержки Украины

© РИА Новости . Сергей Мамонтов
Белый дом в Вашингтоне
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Вашингтон начал внутренние обсуждения использования замороженных в США активов РФ для поддержки Украины, передаёт агентство Reuters со ссылкой на неназванных американских чиновников.
"Вашингтон начал внутренние обсуждения использования российских активов, находящихся в США, для поддержки военных усилий Украины", - говорится в сообщении.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Официальный представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт в конце августа заявил, что с января отправлены Киеву 9 миллиардов евро доходов от замороженных российских активов.
В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2025
Reuters: США поддержали использование ЕС активов России на оружие для ВСУ
