Reuters: США обсуждают использование российских активов для поддержки Киева
2025-10-25T15:22+0300
2025-10-25T15:22+0300
2025-10-25T15:28+0300
экономика
россия
финансы
сша
вашингтон
рф
замороженные российские активы
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Вашингтон начал внутренние обсуждения использования замороженных в США активов РФ для поддержки Украины, передаёт агентство Reuters со ссылкой на неназванных американских чиновников. "Вашингтон начал внутренние обсуждения использования российских активов, находящихся в США, для поддержки военных усилий Украины", - говорится в сообщении.После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Официальный представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт в конце августа заявил, что с января отправлены Киеву 9 миллиардов евро доходов от замороженных российских активов.В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
сша
вашингтон
рф
