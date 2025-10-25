https://1prime.ru/20251025/aktivy-863929335.html

Reuters: США обсуждают использование российских активов для поддержки Киева

Reuters: США обсуждают использование российских активов для поддержки Киева - 25.10.2025, ПРАЙМ

Reuters: США обсуждают использование российских активов для поддержки Киева

Вашингтон начал внутренние обсуждения использования замороженных в США активов РФ для поддержки Украины, передаёт агентство Reuters со ссылкой на неназванных... | 25.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-25T15:22+0300

2025-10-25T15:22+0300

2025-10-25T15:28+0300

экономика

россия

финансы

сша

вашингтон

рф

замороженные российские активы

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861437344_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_314731e32a33539e631641be49488255.jpg

МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Вашингтон начал внутренние обсуждения использования замороженных в США активов РФ для поддержки Украины, передаёт агентство Reuters со ссылкой на неназванных американских чиновников. "Вашингтон начал внутренние обсуждения использования российских активов, находящихся в США, для поддержки военных усилий Украины", - говорится в сообщении.После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Официальный представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт в конце августа заявил, что с января отправлены Киеву 9 миллиардов евро доходов от замороженных российских активов.В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.

https://1prime.ru/20251025/ukraina-863929177.html

сша

вашингтон

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, сша, вашингтон, рф, замороженные российские активы