В Анапе убирают новые выбросы мазута

2025-10-25T16:31+0300

россия

анапа

краснодарский край

черное море

мчс

росприроднадзор

КРАСНОДАР, 25 окт - ПРАЙМ. Оперативные группы убирают новые выбросы мазута на двух участках в Анапе, в субботу собрали более 500 мешков загрязненных нефтепродуктами песка и водорослей, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. "Оперативные группы убирают свежие выбросы нефтепродуктов на двух участках в Анапе. По результатам утреннего мониторинга точечные небольшие фрагменты мазута и загрязненные нефтепродуктами водоросли зафиксированы на Бугазской Косе и на Косе между селом Витязево и станицей Благовещенской. На этих территориях уже организованы работы по очистке берега", - говорится в сообщении. Всего, как отмечается, задействовано больше 200 человек - это сотрудники МЧС, "Кубань-СПАСа" и представители муниципалитета. "По итогу 25 октября они прошли 18 километров береговой линии и собрали более 500 мешков загрязненных нефтепродуктами песка и водорослей", - добавили в оперштабе. На заседании правительственной комиссии в пятницу глава МЧС Александр Куренков доложил, что 22 октября в акватории Черного моря были обнаружены дрейфующие пятна нефтепродуктов, сообщили в кабмине. В пятницу Куренков прибыл в Анапу для контроля хода ликвидации чрезвычайной ситуации после крушения танкеров в Керченском проливе. С ним прибыли руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова и глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев. На побережье Анапы восстанавливают вал для защиты от возможных выбросов нефтепродуктов во время штормов в осенне-зимний период. В пятницу стало известно, что его начали восстанавливать и в Темрюкском районе. Возведены уже 15 километров из запланированных 18-ти. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. По его информации, утром 24 октября фрагменты мазута вперемешку с водорослями зафиксировали в станице Благовещенской в районе пансионата "Малахит" и гостиницы "Жара". Также свежие выбросы были зафиксированы на Бугазской косе. Между селом Витязево и станицей Благовещенской наблюдаются отдельные вкрапления свежих капель мазута. В оперштабе добавили, что в акватории моря вблизи берега пятен нефтепродуктов не обнаружено. Выбросы размером в несколько сантиметров в диаметре также ликвидируют в Темрюкском районе - в поселке Веселовка в районе пляжа "Альбатрос". В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершён. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края.

анапа

краснодарский край

черное море

2025

