МИД Малайзии объяснил, почему АСЕАН не выступит с заявлением по тарифам США
МИД Малайзии объяснил, почему АСЕАН не выступит с заявлением по тарифам США
2025-10-25T14:50+0300
экономика
мировая экономика
сша
малайзия
дональд трамп
асеан
мид
пошлины
КУАЛА-ЛУМПУР, 25 окт — ПРАЙМ. Страны АСЕАН не будут делать совместное заявление по американским тарифам, президенту США Дональду Трампу удобнее вести переговоры по этому вопросу с каждой страной по отдельности, заявил глава МИД Малайзии Мохамад Хасан. "Мы не обсуждаем вопросы торговли и тарифов на наших встречах, и каждой стране полезно иметь свою собственную позицию и напрямую сотрудничать с США. И, если говорить об этом, президенту Трампу, пожалуй, удобнее вести двусторонние переговоры, чем вести переговоры со всеми нами. Поэтому единого заявления АСЕАН по этому вопросу нет", - заявил Хасан журналистам на полях саммита в Куала-Лумпуре. Президент США Дональд Трамп прибудет в Малайзию с рабочем визитом в воскресенье утром. Ожидается, что он примет участие в саммите стран АСЕАН в качестве почетного гостя.
Хасан: на встречах АСЕАН не обсуждают вопросы торговли и тарифов