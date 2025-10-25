Иранский банк Ayandeh объявлен банкротом

https://1prime.ru/20251025/bank-863931843.html
ТЕГЕРАН, 25 окт - ПРАЙМ. Банк Ayandeh, являющийся одним из крупнейших частных банков в Иране, объявлен банкротом, счета вкладчиков будут переведены в ОАО "Банк Мелли Иран", заявила официальный представитель иранского правительства Фатеме Мохаджерани. "Скоординированными действиями центрального банка и других институтов овердрафт банка Ayandeh был остановлен. Уважаемые вкладчики банка могут быть спокойны, их счета будут переведены в банк "Мелли", - передает слова Мохаджерани агентство Tasnim. По информации другого агентства ISNA, на основании верховного постановления центрального банка Ирана от 19 октября деятельность банка Ayandeh была прекращена после более чем десятилетия неудовлетворительной деятельности и дисбаланса в работе банка.
