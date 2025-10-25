Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ТЕГЕРАН, 25 окт - ПРАЙМ. Банк Ayandeh, являющийся одним из крупнейших частных банков в Иране, объявлен банкротом, счета вкладчиков будут переведены в ОАО "Банк Мелли Иран", заявила официальный представитель иранского правительства Фатеме Мохаджерани. "Скоординированными действиями центрального банка и других институтов овердрафт банка Ayandeh был остановлен. Уважаемые вкладчики банка могут быть спокойны, их счета будут переведены в банк "Мелли", - передает слова Мохаджерани агентство Tasnim. По информации другого агентства ISNA, на основании верховного постановления центрального банка Ирана от 19 октября деятельность банка Ayandeh была прекращена после более чем десятилетия неудовлетворительной деятельности и дисбаланса в работе банка.
17:21 25.10.2025
 
Иранский банк Ayandeh объявлен банкротом

Один из крупнейших частных банков в Иране Ayandeh объявил о банкротстве

© РИА Новости . Евгений Биятов
Флаг Ирана
Флаг Ирана. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
ТЕГЕРАН, 25 окт - ПРАЙМ. Банк Ayandeh, являющийся одним из крупнейших частных банков в Иране, объявлен банкротом, счета вкладчиков будут переведены в ОАО "Банк Мелли Иран", заявила официальный представитель иранского правительства Фатеме Мохаджерани.
"Скоординированными действиями центрального банка и других институтов овердрафт банка Ayandeh был остановлен. Уважаемые вкладчики банка могут быть спокойны, их счета будут переведены в банк "Мелли", - передает слова Мохаджерани агентство Tasnim.
По информации другого агентства ISNA, на основании верховного постановления центрального банка Ирана от 19 октября деятельность банка Ayandeh была прекращена после более чем десятилетия неудовлетворительной деятельности и дисбаланса в работе банка.
Заголовок открываемого материала